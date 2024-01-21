ПС знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині

Близько 17.00 21 січня Повітряні сили ЗСУ влучно поцілили по російській ракеті, яка летіла по мирним населеним пунктам Дніпропетровщини. КАР Х-59 знищено.

ПС збили ворожу КАР Х-59 у Дніпропетровській області

Вдень 21 січня підрозділи Повітряного командування “Схід” знищили російську ракету, яка летіла над Дніпровським районом Дніпропетровської області.

Про це ПС повідомили у Facebook.

У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Поширити

Також ПС нагадали про дотримання правил безпеки під час сигналу тривоги.

Сьогодні повітряна тривога у Дніпропетровській області через російську балістику була оголошена о 16.30.

ПС ЗСУ підбили КАР Х-59 у Криворізькому районі

Під час повітряної тривоги у Криворізькому районі Дніпропетровської області вдень 14 січня сили ППО знищили російську ракету.

Раніше у Telegram голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомляв про вибухи в Криворізькому районі.