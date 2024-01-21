ПС знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині

Близько 17.00 21 січня Повітряні сили ЗСУ влучно поцілили по російській ракеті, яка летіла по мирним населеним пунктам Дніпропетровщини. КАР Х-59 знищено.
ПС збили ворожу КАР Х-59 у Дніпропетровській області
Вдень 21 січня підрозділи Повітряного командування “Схід” знищили російську ракету, яка летіла над Дніпровським районом Дніпропетровської області.
Про це ПС повідомили у Facebook.
Також ПС нагадали про дотримання правил безпеки під час сигналу тривоги.
Сьогодні повітряна тривога у Дніпропетровській області через російську балістику була оголошена о 16.30.
ПС ЗСУ підбили КАР Х-59 у Криворізькому районі
Під час повітряної тривоги у Криворізькому районі Дніпропетровської області вдень 14 січня сили ППО знищили російську ракету.
Раніше у Telegram голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомляв про вибухи в Криворізькому районі.
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