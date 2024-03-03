ВСУ за сутки отразили 27 атак армии РФ на Новопавловском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки отразили 27 атак армии РФ на Новопавловском направлении

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 03.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 68 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобиловка, Кияница Сумской области и Волчанск, Большой Бурлук Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Верхнекаменное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Покровск, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где при поддержке авиации враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Водяное, Угледар и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Верхняя Терса и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подвергся город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

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