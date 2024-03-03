ВСУ за сутки отразили 27 атак армии РФ на Новопавловском направлении

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 03.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 68 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобиловка, Кияница Сумской области и Волчанск, Большой Бурлук Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Верхнекаменное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Покровск, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где при поддержке авиации враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Водяное, Угледар и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Верхняя Терса и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подвергся город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.