ЗСУ ліквідували ще одного російського розвідника

Інформацію про знищення окупанта підтвердив кореспондент пропагандистського телеканала RT Іван Полянський.

Він також уточнив, що російський загарбник був ліквідований на фронті в Україні в неділю, 3 березня.

Обставини з'ясовуються, — написав він. Поширити

Варто зазначити, що знищений українськими воїнами окупант вів свій канал у Telegram, де називав українські міста і селища "споконвіку російськими землями" і обіцяв "іти до кінця".

За попередніми даними, його ліквідували на Донбасі під час виконання бойового завдання.

До слова, в одному з інтерв'ю він обіцяв, що війна завершиться 2023 року перемогою Росії.

Ми перевиховаємо русофобію, і на наших землях правитиме справжній господар, російська людина, — цинічно стверджував окупант. Поширити

Що важливо розуміти, "Еспаньола" — це російське військове формування, в якому воюють радикальні фанати російських футбольних клубів.

Втрати армії РФ станом на 4 березня 2024 року

Згідно з даними Генштабу, протягом доби бійці ЗСУ знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено: