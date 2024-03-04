ЗСУ ліквідували начальника розвідки російського батальйону "Еспаньола"
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували начальника розвідки російського батальйону "Еспаньола"

В'ячеслав Суботін (позивний "Выходной")
Джерело:  online.ua

Українським воїнам вдалося успішно знищити начальника розвідки російської бригади "Еспаньйола" В'ячеслава Суботіна (позивний "Выходной"). Цю інформацію підтверджують росЗМІ.

ЗСУ ліквідували ще одного російського розвідника

Інформацію про знищення окупанта підтвердив кореспондент пропагандистського телеканала RT Іван Полянський.

Він також уточнив, що російський загарбник був ліквідований на фронті в Україні в неділю, 3 березня.

Обставини з'ясовуються, — написав він.

Варто зазначити, що знищений українськими воїнами окупант вів свій канал у Telegram, де називав українські міста і селища "споконвіку російськими землями" і обіцяв "іти до кінця".

За попередніми даними, його ліквідували на Донбасі під час виконання бойового завдання.

До слова, в одному з інтерв'ю він обіцяв, що війна завершиться 2023 року перемогою Росії.

Ми перевиховаємо русофобію, і на наших землях правитиме справжній господар, російська людина, — цинічно стверджував окупант.

Що важливо розуміти, "Еспаньола" — це російське військове формування, в якому воюють радикальні фанати російських футбольних клубів.

Втрати армії РФ станом на 4 березня 2024 року

Згідно з даними Генштабу, протягом доби бійці ЗСУ знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6648 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин — 12 660 (+21) од.;

  • артилерійських систем — 10 210 (+22) од.;

  • РСЗВ — 1004 (+1) од.;

  • засоби ППО — 698 (+2) од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7845 (+2) од.;

  • крилаті ракети — 1916 (+1) од.;

  • кораблі/катери — 25 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13 374 (+42) од.;

  • спеціальна техніка — 1621 (+1) од.

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