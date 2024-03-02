За словами президента Володимира Зеленського, главком ЗСУ Олександр Сирський отримав повну свободу у проведенні кадрових змін у лавах ЗСУ.
Що відомо про повноваження Сирського на кадрові зміни в ЗСУ
Глава держави підкреслив, що після повернення главкома з фронту очікує на детальну доповідь від нього вже на початку тижня.
Зеленський підкреслив, що мова йде про конкретні пропозиції щодо подальших змін у стратегії ведення бойових дій.
Що відомо про анонс Сирського щодо кадрових змін у лавах ЗСУ
У суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про кадрові зміни серед командирів бригад, дії яких несуть загрозу життю та здоровʼю підлеглих.
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