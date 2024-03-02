Зеленський надав Сирському карт-бланш на кадрові зміни в ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський надав Сирському карт-бланш на кадрові зміни в ЗСУ

Офіс Президента України
Олександр Сирський

За словами президента Володимира Зеленського, главком ЗСУ Олександр Сирський отримав повну свободу у проведенні кадрових змін у лавах ЗСУ. 

Що відомо про повноваження Сирського на кадрові зміни в ЗСУ

Щодня головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У головкома - карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах - будь-які. Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт - реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей, - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що після повернення главкома з фронту очікує на детальну доповідь від нього вже на початку тижня.

Зеленський підкреслив, що мова йде про конкретні пропозиції щодо подальших змін у стратегії ведення бойових дій.

Кожен, хто працює на державу, повинен бути в державі, за державу, дбати про державу. Про спільні інтереси, а не про якісь особисті. Особисті інтереси – після війни, - зазначив Зеленський.

Що відомо про анонс Сирського щодо кадрових змін у лавах ЗСУ

У суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про кадрові зміни серед командирів бригад, дії яких несуть загрозу життю та здоровʼю підлеглих.

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