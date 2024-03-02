Зеленский предоставил Сырскому карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский предоставил Сырскому карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ

Офис Президента Украины
Александр Сырский
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По словам президента Владимира Зеленского, главком ВСУ Александр Сырский получил полную свободу в проведении кадровых изменений в рядах ВСУ.

Что известно о полномочиях Сырского на кадровые изменения в ВСУ

Каждый день главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт – реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы достигать украинских целей, – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что по возвращении главкома с фронта ожидает детальный доклад от него уже в начале недели.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о конкретных предложениях по дальнейшим изменениям в стратегии ведения боевых действий.

Каждый работающий на государство должен быть в государстве, за государство, заботиться о государстве. О общих интересах, а не о каких-то личных. Личные интересы – после войны, – отметил Зеленский.

Что известно об анонсе Сырского относительно кадровых изменений в рядах ВСУ

В субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о кадровых изменениях среди командиров бригад, действия которых несут угрозу жизни и здоровью подчиненных.

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