По словам президента Владимира Зеленского, главком ВСУ Александр Сырский получил полную свободу в проведении кадровых изменений в рядах ВСУ.
Что известно о полномочиях Сырского на кадровые изменения в ВСУ
Глава государства подчеркнул, что по возвращении главкома с фронта ожидает детальный доклад от него уже в начале недели.
Зеленский подчеркнул, что речь идет о конкретных предложениях по дальнейшим изменениям в стратегии ведения боевых действий.
Что известно об анонсе Сырского относительно кадровых изменений в рядах ВСУ
В субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о кадровых изменениях среди командиров бригад, действия которых несут угрозу жизни и здоровью подчиненных.
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