Зеленский отменил поездку в Армению и Азербайджан. Какая причина

Президент Украины Владимир Зеленский не совершит визит в Армению и Азербайджан.

Почему Зеленский отменил визит в Армению и Азербайджан

Как отмечает издание Radar Armenia, визит украинского президента не состоится из-за его отмены в Баку.

Что явилось причиной отмены, не уточняется.

Ранее распространялась информация о том, что Владимир Зеленский посетит Ереван и Баку в марте.

Что известно о визите Зеленского в Армению и Азербайджан

Собеседник "Радио Азатутюн" утверждал, что визит Зеленского в Армению, вероятнее всего, состоится 4 марта.

Отметим, что глава государства ранее встречался с лидерами и Азербайджана и Армении на международных площадках. К примеру, в начале октября 2023 Пашинян и Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян не раз повторял, что Армения не является союзником РФ в ее войне против Украины. Недавно он заявил, что Ереван "замораживает" членство в ОДКБ — военном союзе под фактическим руководством Москвы.

Также Армения передала Украине очередную партию гуманитарной помощи. Ереван передал около 10 тонн лекарства и медикаментов.