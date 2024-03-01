Зеленский отменил поездку в Армению и Азербайджан. Какая причина

Президент Украины Владимир Зеленский не совершит визит в Армению и Азербайджан.
Почему Зеленский отменил визит в Армению и Азербайджан
Как отмечает издание Radar Armenia, визит украинского президента не состоится из-за его отмены в Баку.
Что явилось причиной отмены, не уточняется.
Ранее распространялась информация о том, что Владимир Зеленский посетит Ереван и Баку в марте.
Что известно о визите Зеленского в Армению и Азербайджан
Собеседник "Радио Азатутюн" утверждал, что визит Зеленского в Армению, вероятнее всего, состоится 4 марта.
Отметим, что глава государства ранее встречался с лидерами и Азербайджана и Армении на международных площадках. К примеру, в начале октября 2023 Пашинян и Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян не раз повторял, что Армения не является союзником РФ в ее войне против Украины. Недавно он заявил, что Ереван "замораживает" членство в ОДКБ — военном союзе под фактическим руководством Москвы.
Также Армения передала Украине очередную партию гуманитарной помощи. Ереван передал около 10 тонн лекарства и медикаментов.
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