Армения обвинила Азербайджан в подготовке к полномасштабной войне
Категория
Мир
Дата публикации

Армения обвинила Азербайджан в подготовке к полномасштабной войне

Пашинян
Читати українською

Азербайджан планирует военные действия на границе с перспективой превращения эскалации в полномасштабную войну против Армении.

Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к полномасштабной войне

Наш анализ показывает, что Азербайджан хочет начать военные действия на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации в полномасштабную войну против Армении... Это намерение прочитывается во всех заявлениях и действиях Азербайджана, — заявил Пашинян во время заседания правительства.

Как пишет издание, Ереван обеспокоен тем, что Азербайджан, ободренный успехом в Карабахе, может вторгнуться на территорию Армении, чтобы создать сухопутный мост к эксклаву Нахичевань.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии. Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысяч кв. км, включающий Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

Уже в январе 2024 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны создали основные условия для подписания мирного договора.

Впрочем, уже 13 февраля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов. Армянская сторона имеет раненых.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Армении Пашинян назвал ошибкой зависимость от РФ в сфере безопасности
Премьер Армении Пашинян назвал ошибкой зависимость от РФ в сфере безопасности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Байден написал Пашиняну письмо с поддержкой
Байден написал Пашиняну письмо с поддержкой
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Армении Пашинян бросил вызов Путину и вспомнил об Украине
Никол Пашинян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?