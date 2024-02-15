Армения обвинила Азербайджан в подготовке к полномасштабной войне

Азербайджан планирует военные действия на границе с перспективой превращения эскалации в полномасштабную войну против Армении.
Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к полномасштабной войне
Как пишет издание, Ереван обеспокоен тем, что Азербайджан, ободренный успехом в Карабахе, может вторгнуться на территорию Армении, чтобы создать сухопутный мост к эксклаву Нахичевань.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии. Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысяч кв. км, включающий Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.
Уже в январе 2024 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны создали основные условия для подписания мирного договора.
Впрочем, уже 13 февраля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов. Армянская сторона имеет раненых.
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