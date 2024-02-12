Премьер Армении Пашинян бросил вызов Путину и вспомнил об Украине

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что его страна не являлась союзником российского диктатора Владимира Путина в его войне против Украины и никогда не будет.
Армения продолжает уходить из-под влияния России
Несмотря на это, он утверждает, что это не означает выбора между Россией и Западом, поскольку РФ пока остается партнером для официального Еревана.
Он также добавил, что партнеры Армении "могут иметь беспокойство по поводу отношений с Москвой или того, как отношения с РФ могут повлиять на их повестку дня в сфере безопасности".
По словам армянского премьера, этот вопрос его команда пытается решить максимально прозрачно обсуждая его с партнерами и союзниками.
Армения помогает Украине в войне с Россией
7 сентября официально стало известно, что супруга премьер-министра Армении Анна Акопян привезла в Украину первую с начала войны помощь от Еревана.
В МОН рассказали, что первая леди Армении передала гуманитарную помощь для онлайн-обучения — более 1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников.
Стоит отметить, что решение Еревана о помощи украинцам разозлило Кремль. В сентябре 2023 года на этом фоне разразился громкий скандал.
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