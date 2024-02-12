Премьер Армении Пашинян бросил вызов Путину и вспомнил об Украине

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что его страна не являлась союзником российского диктатора Владимира Путина в его войне против Украины и никогда не будет.

Армения продолжает уходить из-под влияния России

Послушайте, когда война в Украине только началась, я давал интервью CNN и сказал, что в этой ситуации мы не являемся союзником России. И это реальность. Никол Пашинян Премьер-министр Армении

Несмотря на это, он утверждает, что это не означает выбора между Россией и Западом, поскольку РФ пока остается партнером для официального Еревана.

Наше сотрудничество с США, Францией или другими партнерами в области безопасности не направлено против другого нашего партнера в секторе безопасности, — заявил Никол Пашинян. Поделиться

Он также добавил, что партнеры Армении "могут иметь беспокойство по поводу отношений с Москвой или того, как отношения с РФ могут повлиять на их повестку дня в сфере безопасности".

По словам армянского премьера, этот вопрос его команда пытается решить максимально прозрачно обсуждая его с партнерами и союзниками.

Армения помогает Украине в войне с Россией

7 сентября официально стало известно, что супруга премьер-министра Армении Анна Акопян привезла в Украину первую с начала войны помощь от Еревана.

Фото: Жена премьер-министра Армении Анна Акопян приехала в Украину с помощью

В МОН рассказали, что первая леди Армении передала гуманитарную помощь для онлайн-обучения — более 1000 смартфонов, планшетов и ноутбуков для школьников.