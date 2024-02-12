Прем’єр Вірменії Пашинян кинув виклик Путіну та згадав про Україну

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що його країна не була союзником російського диктатора Володимира Путіна у його війні проти України й ніколи не буде.

Вірменія продовжує відходити з-під впливу Росії

Послухайте, коли війна в Україні тільки почалася, я давав інтерв'ю CNN і сказав, що в цій ситуації ми не є союзником Росії. І це реальність. Нікол Пашинян Прем’єр-міністр Вірменії

Попри це, він стверджує, що це не означає вибір між Росією і Заходом, оскільки РФ поки залишається партнером для офіційного Єревана.

Наша співпраця з США, Францією чи іншими партнерами в галузі безпеки не спрямована проти іншого нашого партнера в секторі безпеки, — заявив Нікол Пашинян. Поширити

Він також додав, що партнери Вірменії "можуть мати занепокоєння з приводу відносин з росіянами або того, як відносини з ними можуть вплинути на їхній порядок денний у сфері безпеки".

За словами вірменського прем’єра, це питання його команда намагається вирішити, максимально прозоро обговорюючи його з партнерами та союзниками.

Вірменія допомагає Україні у війні з Росією

7 вересня офіційно стало відомо, що дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян привезла до України першу з початку війни допомогу від Єревана.

Фото: Дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян приїхала в Україну з допомогою

У МОН розповіли, що перша леді Вірменії передала гуманітарну допомогу для онлайн-навчання — понад 1000 смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів.