Прем’єр Вірменії Пашинян кинув виклик Путіну та згадав про Україну
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Прем’єр Вірменії Пашинян кинув виклик Путіну та згадав про Україну

Нікол Пашинян
Джерело:  The Telegraph

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що його країна не була союзником російського диктатора Володимира Путіна у його війні проти України й ніколи не буде.

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Послухайте, коли війна в Україні тільки почалася, я давав інтерв'ю CNN і сказав, що в цій ситуації ми не є союзником Росії. І це реальність.

Нікол Пашинян

Нікол Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії

Попри це, він стверджує, що це не означає вибір між Росією і Заходом, оскільки РФ поки залишається партнером для офіційного Єревана.

Наша співпраця з США, Францією чи іншими партнерами в галузі безпеки не спрямована проти іншого нашого партнера в секторі безпеки, — заявив Нікол Пашинян.

Він також додав, що партнери Вірменії "можуть мати занепокоєння з приводу відносин з росіянами або того, як відносини з ними можуть вплинути на їхній порядок денний у сфері безпеки".

За словами вірменського прем’єра, це питання його команда намагається вирішити, максимально прозоро обговорюючи його з партнерами та союзниками.

Вірменія допомагає Україні у війні з Росією

7 вересня офіційно стало відомо, що дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян привезла до України першу з початку війни допомогу від Єревана.

Анна Акопян
Фото: Дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян приїхала в Україну з допомогою

У МОН розповіли, що перша леді Вірменії передала гуманітарну допомогу для онлайн-навчання — понад 1000 смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів.

Варто зазначити, що рішення Єревана щодо допомоги українцям розлютило Кремль. У вересні 2023 року на цьому тлі спалахнув гучний скандал.

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