Прем’єр Вірменії Пашинян кинув виклик Путіну та згадав про Україну

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що його країна не була союзником російського диктатора Володимира Путіна у його війні проти України й ніколи не буде.
Вірменія продовжує відходити з-під впливу Росії
Попри це, він стверджує, що це не означає вибір між Росією і Заходом, оскільки РФ поки залишається партнером для офіційного Єревана.
Він також додав, що партнери Вірменії "можуть мати занепокоєння з приводу відносин з росіянами або того, як відносини з ними можуть вплинути на їхній порядок денний у сфері безпеки".
За словами вірменського прем’єра, це питання його команда намагається вирішити, максимально прозоро обговорюючи його з партнерами та союзниками.
Вірменія допомагає Україні у війні з Росією
7 вересня офіційно стало відомо, що дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян привезла до України першу з початку війни допомогу від Єревана.
У МОН розповіли, що перша леді Вірменії передала гуманітарну допомогу для онлайн-навчання — понад 1000 смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів.
Варто зазначити, що рішення Єревана щодо допомоги українцям розлютило Кремль. У вересні 2023 року на цьому тлі спалахнув гучний скандал.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-