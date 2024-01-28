Пакт про ненапад. Вірменія запропонувала Азербайджану підписати угоду
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Пакт про ненапад. Вірменія запропонувала Азербайджану підписати угоду

Прапори вірменії та Азербайджану
Джерело:  news.am

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес підписання мирного договору затягнеться.

Вірменія хоче підписати з Азербайджаном мирну угоду

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану підписати пакт про ненапад.

Про це повідомляє News.am.

У виступі, присвяченому Дню армії, Пашинян запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес підписання мирного договору затягнеться.

Ми запропонували Азербайджану ввести механізм взаємного контролю над озброєннями. Також було запропоновано підписати пакт про ненапад, якщо виявиться, що підписання мирного договору займе більше часу, ніж очікувалося, – сказав Пашинян.

Він також зазначив, що Вірменія віддана мирному порядку денному і не відступить від нього.

Мирний договір між країнами

19 вересня цього року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тис кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припинила своє існування.

А на початку місяця президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що основні умови для мирного договору з Вірменією вже створені.

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