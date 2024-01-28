Пакт про ненапад. Вірменія запропонувала Азербайджану підписати угоду

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес підписання мирного договору затягнеться.
Вірменія хоче підписати з Азербайджаном мирну угоду
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував Азербайджану підписати пакт про ненапад.
Про це повідомляє News.am.
У виступі, присвяченому Дню армії, Пашинян запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес підписання мирного договору затягнеться.
Він також зазначив, що Вірменія віддана мирному порядку денному і не відступить від нього.
Мирний договір між країнами
19 вересня цього року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.
Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тис кв. км, що включає Нагірний Карабах.
Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.
З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка офіційно припинила своє існування.
А на початку місяця президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що основні умови для мирного договору з Вірменією вже створені.
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