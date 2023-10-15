Президент Азербайджану підняв державний прапор у столиці Нагірного Карабаху

Алієв підняв прапор Азербайджану в Ханкенді

Пресслужба президента Азербайджану повідомила, що 15 жовтня президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв підняв державний прапор у місті Ханкенді та виступив з промовою.

Також Алієв відвідав Агдере, Ходжали, Кяркіджахан і Малибейлі у Нагірному Карабаху, де також підняв державні прапори.

Алієв в селищі Аскеран

Що відомо про операцію Азербайджану в Карабаху

19 вересня Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів в Нагірному Карабаху.

20 вересня Карабах ухвалив рішення про припинення вогню та анонсували переговори з азербайджанською стороною про "реінтеграцію" та забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху 21 вересня.

Місцеві сили в Карабаху погодилися на роззброєння.

Після цього з Нагірного Карабаху втекли десятки тисяч етнічних вірмен.

Влада невизнаної республіки видала указ про припинення існування з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, що Нагірний Карабах - міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але його значні території протягом трьох десятиліть контролювалися етнічними вірменами.