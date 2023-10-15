Президент Азербайджана поднял государственный флаг в столице Нагорного Карабаха

Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди

Прессслужба президента Азербайджана сообщила, что 15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поднял государственный флаг в городе Ханкенди и выступил с речью.

Также Алиев посетил Агдере, Ходжалу, Кяркиджахан и Малибейли в Нагорном Карабахе, где также поднял государственные флаги.

Алиев в поселке Аскеран

Что известно об операции Азербайджана в Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористических мер в Нагорном Карабахе.

20 сентября Карабах принял решение о прекращении огня и анонсировали переговоры с азербайджанской стороной о "реинтеграции" и обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха 21 сентября.

Местные силы в Карабахе согласились на разоружение.

После этого из Нагорного Карабаха сбежали десятки тысяч этнических армян.

Власти непризнанной республики издали указ о прекращении существования с 1 января 2024 года.

Напомним, что Нагорный Карабах – международно признанный частью Азербайджана, но его значительные территории в течение трех десятилетий контролировались этническими армянами.