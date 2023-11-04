Офіційний Баку очікує від Єревана новий пакет пропозицій щодо мирного договору, заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов.
МЗС Азербайджану очікує від Вірменії пропозицій щодо мирного договору
За словами міністра, не має значення, де і на яких майданчиках проводять зустрічі між двома країнами, а формати проведення зустрічей можуть бути різними.
Байрамов нагадав, спроби нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією почалися ще після війни 2020 року і наразі тривають.
Азербайджан планує вторгнення до Вірменії
За словами американських журналістів, попередження шефа американської дипломатії вказує на глибину стурбованості команди Джо Байдена операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливість поширення конфлікту.
Як відомо, нещодавно глава Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію відкрити "коридор" уздовж свого південного кордону, який з’єднає материковий Азербайджан з ексклавом, який межує з Туреччиною та Іраном.
Ба більше, Алієв навіть публічно погрожував розв’язати це питання "силою".
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