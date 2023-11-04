МЗС Азербайджану очікує від Вірменії пропозицій щодо мирного договору

За словами міністра, не має значення, де і на яких майданчиках проводять зустрічі між двома країнами, а формати проведення зустрічей можуть бути різними.

Азербайджан зацікавлений у нормалізації відносин із Вірменією. Нещодавно відбулася зустріч у форматі "3+3". Хоча заздалегідь зустріч із вірменським колегою не була запланована, проте вона відбулася і тривала понад 40 хвилин. Наразі ми чекаємо відповіді від Вірменії щодо пропонованих пакетів з нормалізації відносин і підписання майбутнього мирного договору, - сказав Байрамов. Поширити

Байрамов нагадав, спроби нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією почалися ще після війни 2020 року і наразі тривають.

Посередництво глави Євроради Шарля Мішеля, так званий Брюссельський формат, позитивно позначився на нормалізації відносин, - додав Байрамов. Поширити

Азербайджан планує вторгнення до Вірменії

За словами американських журналістів, попередження шефа американської дипломатії вказує на глибину стурбованості команди Джо Байдена операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливість поширення конфлікту.

Як відомо, нещодавно глава Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію відкрити "коридор" уздовж свого південного кордону, який з’єднає материковий Азербайджан з ексклавом, який межує з Туреччиною та Іраном.

Ба більше, Алієв навіть публічно погрожував розв’язати це питання "силою".