МЗС Азербайджану очікує від Вірменії пропозицій щодо мирного договору
Категорія
Світ
Дата публікації

МЗС Азербайджану очікує від Вірменії пропозицій щодо мирного договору

Азербайджан
Джерело:  Reuters

Офіційний Баку очікує від Єревана новий пакет пропозицій щодо мирного договору, заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов.

МЗС Азербайджану очікує від Вірменії пропозицій щодо мирного договору

За словами міністра, не має значення, де і на яких майданчиках проводять зустрічі між двома країнами, а формати проведення зустрічей можуть бути різними.

Азербайджан зацікавлений у нормалізації відносин із Вірменією. Нещодавно відбулася зустріч у форматі "3+3". Хоча заздалегідь зустріч із вірменським колегою не була запланована, проте вона відбулася і тривала понад 40 хвилин. Наразі ми чекаємо відповіді від Вірменії щодо пропонованих пакетів з нормалізації відносин і підписання майбутнього мирного договору, - сказав Байрамов.

Байрамов нагадав, спроби нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією почалися ще після війни 2020 року і наразі тривають.

Посередництво глави Євроради Шарля Мішеля, так званий Брюссельський формат, позитивно позначився на нормалізації відносин, - додав Байрамов.

Азербайджан планує вторгнення до Вірменії

За словами американських журналістів, попередження шефа американської дипломатії вказує на глибину стурбованості команди Джо Байдена операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливість поширення конфлікту.

Як відомо, нещодавно глава Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію відкрити "коридор" уздовж свого південного кордону, який з’єднає материковий Азербайджан з ексклавом, який межує з Туреччиною та Іраном.

Ба більше, Алієв навіть публічно погрожував розв’язати це питання "силою".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Представники Вірменії та Азербайджану зустрінуться у Брюсселі за участі ЄС
Представники Вірменії та Азербайджану зустрінуться у Брюсселі за участі ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мільярдер та ексголова "уряду" Карабаху Варданян затриманий Азербайджаном
Мільярдер та ексголова "уряду" Карабаху Варданян затриманий Азербайджаном
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Азербайджану підняв державний прапор у столиці Нагірного Карабаху
Ільхам Алієв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм