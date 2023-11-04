Официальный Баку ожидает от Еревана новый пакет предложений по мирному договору, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

МИД Азербайджана ожидает от Армении предложений по мирному договору

По словам министра, не имеет значения, где и на каких площадках проводят встречи между двумя странами, а форматы проведения встреч могут быть разными.

Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией. Недавно прошла встреча в формате "3+3". Хотя предварительно встреча с армянским коллегой не была запланирована, однако она состоялась и продолжалась более 40 минут. Пока мы ждем ответа от Армении относительно предлагаемых пакетов по нормализации отношений и подписанию будущего мирного договора, - сказал Байрамов. Поделиться

Байрамов напомнил, попытки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией начались еще после войны 2020 года и продолжаются.

Посредничество главы Евросовета Шарля Мишеля, так называемый Брюссельский формат, положительно отразилось на нормализации отношений, - добавил Байрамов. Поделиться

Азербайджан планирует вторжение в Армению

По словам американских журналистов, предупреждение шефа американской дипломатии указывает на глубину обеспокоенности команды Джо Байдена операциями Азербайджана против сепаратистского региона на западе страны и возможностью распространения конфликта.

Как известно, недавно глава Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению открыть "коридор" вдоль своей южной границы, соединяющей материковый Азербайджан с граничащим с Турцией и Ираном эксклавом.

Более того, Алиев даже публично угрожал решить этот вопрос "силой".