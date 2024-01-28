Пакт о ненападении. Армения предложила Азербайджану подписать соглашение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс заключения мирного договора затянется.
Армения хочет подписать с Азербайджаном мирное соглашение
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении.
Об этом сообщает News.am.
В выступлении, посвященном Дню армии, Пашинян предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс заключения мирного договора затянется.
Он также отметил, что Армения отдана мирной повестке дня и не отступит от нее.
Мирный договор между странами
19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.
Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включающий Нагорный Карабах.
Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.
С 1 января 2024 г. непризнанная Нагорно-Карабасская Республика официально прекратила свое существование.
А в начале месяца президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что основные условия для мирного договора с Арменией уже созданы.
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