Пакт о ненападении. Армения предложила Азербайджану подписать соглашение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс заключения мирного договора затянется.

Армения хочет подписать с Азербайджаном мирное соглашение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении.

Об этом сообщает News.am.

В выступлении, посвященном Дню армии, Пашинян предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс заключения мирного договора затянется.

Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось, – сказал Пашинян. Поделиться

Он также отметил, что Армения отдана мирной повестке дня и не отступит от нее.

Мирный договор между странами

19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включающий Нагорный Карабах.

Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

С 1 января 2024 г. непризнанная Нагорно-Карабасская Республика официально прекратила свое существование.

А в начале месяца президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что основные условия для мирного договора с Арменией уже созданы.