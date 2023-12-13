Азербайджан и Армения сегодня, 13 декабря, произвели обмен военнопленными на границе. Мероприятие состоялось в рамках шагов по нормализации отношений между странами после взятия Баку контроля над Карабахским регионом.
Азербайджан и Армения провели обмен пленными
Обмен предусматривал освобождение Азербайджаном 32 армян, большинство из которых были захвачены в плен в конце 2020 года.
Ереван передал двух азербайджанских солдат, пленных в апреле текущего года.
Что предшествовало
7 декабря власти Азербайджана и Армении объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира, в частности, об обмене пленных и продолжении переговоров по мирному соглашению.
Также Ереван решил отозвать заявку на проведение следующей Конференции ООН по изменению климата (COP29) в пользу Баку и призвал другие страны региона Восточной Европы поддержать Азербайджан.
В ответ Баку поддержало кандидатуру Армении на членство в Бюро Восточно-Европейской группы государств COP.
Ситуация с Нагорным Карабахом
Напомним, 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.
Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.
Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.
С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика со столицей в Ханкенди (Степанакерте) официально прекращает свое существование. Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" Карабаха.
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