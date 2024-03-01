Зеленський скасував поїздку до Вірменії та Азербайджану. Яка причина

Президент України Володимир Зеленський не здійснить візит до Вірменії та Азербайджану.

Чому Зеленский відмінив візит до Вірменії та Азербайджану

Як зазначає видання Radar Armenia, візит українського президента не відбудеться через його скасування у Баку.

Що стало причиною скасування, не уточнюється.

Раніше поширювалася інформація, що Володимир Зеленський відвідає Єреван і Баку в березні.

Що відомо про візит Зеленського до Вірменії та Азербайджану

Співрозмовник "Радіо Азатутюн" стверджував, що візит Зеленського до Вірменії, найімовірніше, відбудеться 4 березня.

Зазначимо, що голова держави раніше зустрічався з лідерами і Азербайджану, і Вірменії на міжнародних майданчиках. Приміром, на початку жовтня 2023-го Пашинян і Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян неодноразово повторював, що Вірменія не є союзником РФ у її війні проти України. Нещодавно він заявив, що Єреван "заморожує" членство в ОДКБ — військовому союзі під фактичним проводом Москви.

Також Вірменія передала Україні чергову партію гуманітарної допомоги. Єреван передав близько 10 тонн ліків та медикаментів.