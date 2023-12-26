Прем'єр Вірменії розкритикував Путіна під час засідання в Росії

Вірменський лідер Нікол Пашинян під час засідання Вищої Євразійської економічної ради (ЄАЕС) у Росії публічно дорікнув російському та білоруському диктаторам Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку. Він вказав їм на те, що ЄАЕС не повинна мати політичного та геополітичного порядку денного.

Пашинян знову публічно критикує Путіна та Лукашенка

Ми продовжуємо... розвивати співпрацю в межах нашого економічного співробітництва, прагнучи запобігти будь-яким спробам політизації євразійської інтеграції, – наголосив прем'єр-міністр Вірменії. Поширити

Він також звернув увагу на те, що ЄАЕС та його економічні принципи не повинні асоціюватися з політичними амбіціями.

Фундаментальні свободи торгівлі та інтеграції не можуть і не повинні обмежуватися з політичних міркувань, це однозначно призведе до корозії фундаментальних принципів об’єднання, – публічно дорікнув Путіну та Лукашенку Нікол Пашинян. Поширити

За словами політика, влада його країни надає важливого значення підписанню декларації про подальший розвиток економічних процесів до 2030 року та до 2045 року, яка "базується на концептуально-пріоритетних напрямках середньострокового та довгострокового розвитку ЄАЕС".

Конфлікт між Вірменією та Росією продовжує загострюватися

Що важливо розуміти, головною причиною конфлікту між Єреваном та Москвою стала блискавична операція Азербайджану з метою повернення Нагірного Карабаху під свій контроль.

Як відомо, тоді команда Путіна нічого не зробила, щоб допомогти Вірменії, а російські миротворці проігнорували бойові дії у Карабасі.

Після цього Нікол Пашинян не поїхав на засідання Ради Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) до Мінська.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав цей вчинок “демаршем”.

Ба більше, Пашинян навіть натякнув, що розглядає вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).