Премьер Армении раскритиковал Путина во время заседания в России

Армянский лидер Никол Пашинян во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в России публично упрекнул российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Он указал им на то, что ЕАЭС не должна иметь политической и геополитической повестки дня.
Пашинян снова публично критикует Путина и Лукашенко
Он также обратил внимание на то, что ЕАЭС и его экономические принципы не должны ассоциироваться с политическими амбициями.
По словам политика, власти его страны придают важное значение подписанию декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и до 2045 года, которая "базируется на концептуально-приоритетных направлениях среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС".
Конфликт между Арменией и Россией продолжает обостряться
Что важно понимать, главной причиной конфликта между Ереваном и Москвой стала молниеносная операция Азербайджана с целью возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль.
Как известно, тогда команда Путина ничего не сделала, чтобы помочь Армении, а российские миротворцы проигнорировали боевые действия в Карабахе.
После этого Никол Пашинян не поехал на заседание Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минск.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал этот поступок "демаршем".
Более того, Пашинян даже намекнул, что рассматривает выход Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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