Премьер Армении раскритиковал Путина во время заседания в России
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Армении раскритиковал Путина во время заседания в России

Никол Пашинян
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Армянский лидер Никол Пашинян во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в России публично упрекнул российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Он указал им на то, что ЕАЭС не должна иметь политической и геополитической повестки дня.

Пашинян снова публично критикует Путина и Лукашенко

Мы продолжаем... развивать сотрудничество в рамках нашего экономического сотрудничества, стремясь предотвратить любые попытки политизации евразийской интеграции, – подчеркнул премьер-министр Армении.

Он также обратил внимание на то, что ЕАЭС и его экономические принципы не должны ассоциироваться с политическими амбициями.

Фундаментальные свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться по политическим соображениям, это однозначно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения, - публично упрекнул Путина и Лукашенко Никол Пашинян.

По словам политика, власти его страны придают важное значение подписанию декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и до 2045 года, которая "базируется на концептуально-приоритетных направлениях среднесрочного и долгосрочного развития ЕАЭС".

Конфликт между Арменией и Россией продолжает обостряться

Что важно понимать, главной причиной конфликта между Ереваном и Москвой стала молниеносная операция Азербайджана с целью возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль.

Как известно, тогда команда Путина ничего не сделала, чтобы помочь Армении, а российские миротворцы проигнорировали боевые действия в Карабахе.

После этого Никол Пашинян не поехал на заседание Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минск.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал этот поступок "демаршем".

Более того, Пашинян даже намекнул, что рассматривает выход Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Армения отправила Украине помощь впервые с начала войны
Армения отправила Украине помощь впервые с начала войны
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Армения ратифицировала Римский статут наперекор требованиям России
Никол Пашинян
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Армения снова публично унизила Путина и всю Россию
Владимир Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.