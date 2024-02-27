Шеф российской дипломатии Сергей Лавров подверг жесткой критике план украинского лидера Владимира Зеленского "о мире" еще до того, как Киев его окончательно сформировал.

Лавров снова оконфузился на политической арене

По словам Владимира Зеленского, он намерен провести весной первый саммит в рамках "Формулы мира Украины".

Президент Украины питает надежду на то, что во время удастся разработать план урегулирования войны.

Более того, указано, что этот документ, после доработки, намерены представить российским властям.

Глава МИД РФ резко отреагировал на слова Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьером Йемена словами об ультиматуме.

От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом. Сергей Лавров Глава МИД РФ

Приспешник Путина жалуется на то, что Владимир Зеленский по совету Европы пытается привлечь к обсуждению "этой бумажки" как можно больше стран.

Сам саммит скандальный российский дипломат цинично называет "посиделками" вокруг киевской "Формулы мира", цель которого — сделать "семейные фото".

Что известно о первом саммите Формулы мира

По словам главы ОПУ Андрея Ермака, на предстоящем саммите по формуле мира в Швеции может присутствовать и Россия.

В Офисе президента заявляют, что в целом Киев планирует позвать на встречу более 160 стран и представить свои 10 пунктов о завершении войны в Украине.

Возможны две встречи: после согласования плана с партнерами Украина может лично представить РФ документ.