Шеф російської дипломатії Сергій Лавров жорстко розкритикував план українського лідера Володимира Зеленського "про мир" ще до того, як Київ його остаточно сформував.

Лавров знову осоромився на політичній арені

За словами Володимира Зеленського, він має намір провести навесні перший саміт в рамках Формули миру України.

Президент України плекає надію на те, що під час вдасться розробити план врегулювання війни.

Ба більше, вказано, що цей документ, після доопрацювання, мають намір представити російській владі.

Глава МЗС РФ різко відреагував на слова Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єром Ємену словами про ультиматум.

Від ультиматуму Зеленський ніколи не відмовлявся. Вся його формула з 10 пунктів була і залишається очевидним ультиматумом. Сергій Лавров Глава МЗС РФ

Поплічник Путіна скаржиться на те, що Володимир Зеленський за порадою Європи, намагається залучити до обговорення "цього папірця" якомога більше країн.

Сам саміт скандальний російський дипломат цинічно називає "посиденьками" навколо київської "Формули миру", мета якого — зробити "сімейні фото".

Що відомо про перший саміт Формули миру

За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, на майбутньому саміті щодо формули миру у Швеції може бути присутньою і Росія.

В Офісі президента заявляють, що загалом Київ планує покликати на зустріч понад 160 країн і представити їм свої 10 пунктів про завершення війни в Україні.

Можливі дві зустрічі: після узгодження плану з партнерами, Україні може особисто представити РФ документ, зазначав він.