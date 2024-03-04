Украинским воинам удалось успешно уничтожить начальника разведки российской бригады "Эспаньола" Вячеслава Субботина (позывной "Выходной"). Эту информацию подтверждают росСМИ.
ВСУ ликвидировали еще одного российского разведчика
Информацию об уничтожении оккупанта подтвердил корреспондент пропагандистского телеканала RT Иван Полянский.
Он также уточнил, что российский захватчик был ликвидирован на фронте в Украине в воскресенье, 3 марта.
Стоит отметить, что уничтоженный украинскими воинами оккупант вел свой канал в Telegram, где называл украинские города и поселки "испокон веков российскими землями" и обещал "идти до конца".
По предварительным данным, его ликвидировали на Донбассе во время выполнения боевого задания.
Кстати, в одном из интервью он обещал, что война завершится в 2023 году победой России.
Что важно понимать, "Эспаньола" — это российское военное формирование, в котором воюют радикальные фанаты российских футбольных клубов.
Потери армии РФ по состоянию на 4 марта 2024 года
Согласно данным Генштаба, в течение суток бойцы ВСУ уничтожили 1150 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков — 6648 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 12 660 (+21) ед;
артиллерийских систем — 10 210 (+22) ед;
РСЗО — 1004 (+1) ед.;
средства ПВО — 698 (+2) ед;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7845 (+2) ед;
крылатые ракеты — 1916 (+1) ед;
корабли/катера — 25 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 13 374 (+42) ед;
специальная техника — 1621 (+1) ед.
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