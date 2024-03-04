ВСУ ликвидировали еще одного российского разведчика

Информацию об уничтожении оккупанта подтвердил корреспондент пропагандистского телеканала RT Иван Полянский.

Он также уточнил, что российский захватчик был ликвидирован на фронте в Украине в воскресенье, 3 марта.

Обстоятельства выясняются, — написал пропагандист. Поделиться

Стоит отметить, что уничтоженный украинскими воинами оккупант вел свой канал в Telegram, где называл украинские города и поселки "испокон веков российскими землями" и обещал "идти до конца".

По предварительным данным, его ликвидировали на Донбассе во время выполнения боевого задания.

Кстати, в одном из интервью он обещал, что война завершится в 2023 году победой России.

Мы перевоспитаем русофобию, и на наших землях будет править настоящий хозяин, русские человек, — цинично утверждал оккупант. Поделиться

Что важно понимать, "Эспаньола" — это российское военное формирование, в котором воюют радикальные фанаты российских футбольных клубов.

Потери армии РФ по состоянию на 4 марта 2024 года

Согласно данным Генштаба, в течение суток бойцы ВСУ уничтожили 1150 российских захватчиков, а из техники уничтожено: