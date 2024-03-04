Украинские воины делают все возможное, чтобы российские оккупанты не продвигались вперед на Авдеевском направлении. Так, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили скопление живой силы в лесополосе под Авдеевкой.
Третья штурмовая бригада похвасталась новыми успехами на фронте
По словам украинских защитников, благодаря БПЛА удалось отследить ночное движение вражеской пехоты в одной из лесополос возле Авдеевки.
Как сообщает Генштаб ВСУ, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинским воинам удалось отразить 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Что известно о ситуации на фронте 3-4 марта
За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 78 боевых столкновений.
Кроме того, сообщается, что армия РФ нанесла 7 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Бойцы ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
3 марта украинская авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
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