Они не выглядят сплошной линией, как кто-то хочет ее упрощенно видеть. Но это очень разветвленная система заранее, еще с декабря, запасных позиций, огневых позиций отделений, противотанковые рвы, есть и бетонные бункеры и деревянные ВОПы, где надо с бронекапсулами, работа над этим ведется длительное время. Где надо – работы продолжаются, в некоторых местах она закончена и это могут увидеть находящиеся там бригады, - отмечает спикер ОСУВ “Таврия”.