По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, украинские военные имеют разветвленную систему линии обороны по всей линии фронта на Донбассе.
ВСУ сохраняют мощную линию обороны на Донбассе
Лиховой пояснил, что в Донецкой области линия обороны ВСУ адаптирована к особенностям местности, рельефа и водных препятствий.
Что включает в себя линия обороны ВСУ на Авдеевском направлении
Лиховой также рассказал, из чего состоит линия обороны ВСУ в Донецкой области.
Он также раскритиковал тех, кто распространяет заявления о якобы отсутствии линии обороны ВСУ в Донецкой области.
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