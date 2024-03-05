В ВСУ опровергли вбросы об отсутствии действенной обороны в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ опровергли вбросы об отсутствии действенной обороны в Донецкой области

Военный ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, украинские военные имеют разветвленную систему линии обороны по всей линии фронта на Донбассе.

ВСУ сохраняют мощную линию обороны на Донбассе

Лиховой пояснил, что в Донецкой области линия обороны ВСУ адаптирована к особенностям местности, рельефа и водных препятствий.

Я побывал на этих оборонительных укреплениях, которых у нас вроде бы нет и могу сказать точно – если враг хочет найти свою смерть на Авдеевском направлении, пусть наступает там, где у нас вроде бы нет укреплений, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия".

Что включает в себя линия обороны ВСУ на Авдеевском направлении

Лиховой также рассказал, из чего состоит линия обороны ВСУ в Донецкой области.

Они не выглядят сплошной линией, как кто-то хочет ее упрощенно видеть. Но это очень разветвленная система заранее, еще с декабря, запасных позиций, огневых позиций отделений, противотанковые рвы, есть и бетонные бункеры и деревянные ВОПы, где надо с бронекапсулами, работа над этим ведется длительное время. Где надо – работы продолжаются, в некоторых местах она закончена и это могут увидеть находящиеся там бригады, - отмечает спикер ОСУВ “Таврия”.

Он также раскритиковал тех, кто распространяет заявления о якобы отсутствии линии обороны ВСУ в Донецкой области.

Те, кто говорят, что у нас якобы нет инженерно-фортификационных сооружений, они презирают в первую очередь военнослужащих инженерных подразделений, командование сил поддержки, которые постоянно выполняют эту работу и приносят конкретный результат, который несомненно усиливает нашу оборону, - подчеркнул Лиховой.

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