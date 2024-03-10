Чому Україна тільки зараз будує фортифікації на лінії фронту — пояснення речника ЗСУ

Активний процес будівництва оборонних споруд на фронті розпочався тільки з грудня 2023 року.

Україна цілодобово споруджує фортифікації на фронті

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів про процес зведення нових систем оборони на лінії фронту

Про це він сказав в етері Еспресо.

Цей процес триває ще з грудня минулого року, і на питання, чому він не відбувався раніше по лінії фронту, ближче до лінії бойового зіткнення, відповідь проста: тому, що торік Україна вела наступальну операцію і ті самі сапери, інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд. Дмитро Лиховій Речник ОСУВ “Таврія”

За його словами, нині спеціалісти залучені для зведення нових систем в опорних пунктах, тилових траншеях, обладнання їх вогневими щілинами перекриття, бронекапсулами, бетонними бункерами та іншими елементами немінного та мінного захисту, які становлять єдиний комплекс споруд на випадок наступу ворога.

Деякі комплекси вже збудовані, у деяких уже живуть та несуть чергування піхотні підрозділи, тому що ці системи оборонних споруд будуються в тісному контакті з піхотинцями, з представниками механізованих бригад, які власне дають замовлення — що б вони хотіли бачити, в якому місці, якої якості.

Треба розуміти також, що це друга та третя лінії оборони, які будуються механізовано, із застосуванням техніки, бо такі роботи можливі не менше ніж за 5 км від лінії бойового зіткнення.

Адже в тих умовах, в яких зараз активно застосовується не тільки артилерія та авіація, а й FPV-дрони, будівельники дуже ризикують і перебувають під ударом. Ті лінії, які раніше були на такій відстані, вони зараз, відповідно до динаміки лінії фронту, значно наблизилися до лінії бойового зіткнення, але переважно ще про запас, чекають свого часу, щоб стати в пригоді нашим оборонцям. Поширити

Крім Запорізької області, будувати укріплення почала більш тилова Дніпропетровщина, в якої вже є свої "зуби дракона", і там уже наближаються до обладнання траншей та інших засобів фортифікацій, –додав речник ОСУВ "Таврія".

В Україні проведуть аудит оборонних споруд

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення аудиту фортифікацій, який допоможе виявити та усунути слабкі місця на лінії фронту

Про це глава держави заявив у неділю, 25 лютого, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

На запитання щодо створення фортифікацій на активній лінії фронту, президент відповів:

Наскільки мені відомо, на Куп’янському напрямку, саме в Хортиці, у нас все це було зроблено на дуже високому рівні й це береться за приклад для інших напрямків.

За його словами, відповідальними за будівництво фортифікацій є саме головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.