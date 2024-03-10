Почему Украина только сейчас строит фортификации на линии фронта — объяснение спикера ВСУ

Украина круглосуточно строит фортификации на фронте

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал о процессе возведения новых систем обороны на линии фронта

Об этом он сказал в эфире Эспрессо.

Этот процесс продолжается еще с декабря прошлого года, и на вопрос, почему он не происходил раньше по линии фронта, ближе к линии боевого столкновения, ответ прост: потому, что в прошлом году Украина вела наступательную операцию и те же саперы, инженеры были привлечены для преодоления враждебных инженерно-фортификационных сооружений Дмитрий Лиховой Спикер ОСУВ "Таврия"

По его словам, в настоящее время специалисты привлечены для строительства новых систем в опорных пунктах, тыловых траншеях, оборудования их огневыми щелями перекрытия, бронекапсулами, бетонными бункерами и другими элементами неминной и минной защиты, которые составляют единый комплекс сооружений на случай наступления врага.

Некоторые комплексы уже построены, у некоторых уже живут и несут дежурство пехотные подразделения, потому что эти системы оборонных сооружений строятся в тесном контакте с пехотинцами, с представителями механизированных бригад, которые собственно дают заказ — что бы они хотели видеть, в каком месте, какого качества .

Следует понимать также, что это механизированно вторая и третья линии обороны, с применением техники, так как такие работы возможны не менее чем в 5 км от линии боевого столкновения.

Ведь в условиях, в которых сейчас активно применяется не только артиллерия и авиация, но и FPV-дроны, строители очень рискуют и находятся под ударом. Те линии, которые раньше были на таком расстоянии, они сейчас, согласно динамике линии фронта, значительно приблизились к линии боевого столкновения, но преимущественно еще впрок, ждут в свое время, чтобы пригодиться нашим защитникам. Поделиться

Кроме Запорожской области, строить укрепление начала более тыловая Днепропетровщина, у которой уже есть свои "зубы дракона", и там уже приближаются к оборудованию траншей и других средств фортификаций, - добавил спикер ОСУВ "Таврия".

В Украине проведут аудит оборонных сооружений

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении фортификационного аудита, который поможет выявить и устранить слабые места на линии фронта

Об этом глава государства заявил в воскресенье, 25 февраля, на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

На вопрос создания фортификаций на активной линии фронта, президент ответил:

Насколько мне известно, на Купянском направлении именно в Хортице у нас все это было сделано на очень высоком уровне и это берется в пример для других направлений.

По его словам, ответственными за строительство фортификаций именно главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.