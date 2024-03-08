ВСУ остановили продвижение армии РФ в Донецкой и Запорожской областях — ОСГВ "Таврия"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ остановили продвижение армии РФ в Донецкой и Запорожской областях — ОСГВ "Таврия"

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, украинские военные эффективно отражают многочисленные попытки атак преступной армии РФ в Донецкой и Запорожской областях.

Что известно о ситуации в районах Авдеевки и Марьинки

В частности, Лиховой отметил, что в последнее время на Таврическое направление приходится наибольшее количество атак российских оккупантов.

У нас самый горячий отрезок. В то же время наш отрезок распределяется на три разных направления – Авдеевское, Новопавловское и Ореховское. На Авдеевском направлении ситуация стабилизирована и продвижение врага фактически остановлено, там разные его мелкие движения носят локальный характер. Самое активное у нас сейчас Новопавлесское направление - к западу от города Марьинка, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия".

Он подчеркнул, что именно в районе Марьинки российские оккупанты сосредоточивают ключевые наступательные усилия после захвата Авдеевки.

Среди прочего российские военные преступники предпринимают попытки захватить Новомихайловку.

Кроме этого, враг бросает значительные силы на штурмы Георгиевки, Победы и Красногоровки.

В районах этих населенных пунктов в течение 7 марта отражены 27 вражеских попыток атак.

Что известно о ситуации в Запорожском направлении

Лиховой подчеркнул, что в районе Орехова враг использует несколько странную тактику, время от времени накапливая резервы для удара при поддержке колонны из десятков единиц бронетехники, которую украинские военные быстро уничтожают, после чего враг начинает атаковать малыми группами, время от времени используя бронетехнику.

Он отметил, что оккупанты бронетехникой выбрасывают штурмовые группы в центре Роботиного.

Роботино находится под эффективным огневым контролем ВСУ и те немногочисленные россияне, которым удается проникнуть в центр села уничтожаются рано или поздно, - добавил Лиховой.

По его словам, в течение 7 марта были отражены 2 вражеских атака в районе Роботиного и Вербового, однако до этого их было больше.

У врага политическая цель отразить это Роботинское выступление, потому что мы говорим о территориях, которые были деоккупированы Силами обороны Украины во время наступательной кампании летом 2023 года. Для россиян, вероятно, этот вопрос принципиален. Именно поэтому они бросают туда значительные ресурсы и дерутся о Роботине как лба о стену. Несут очень большие потери, но не оставляют этих попыток. Они направляют свои атаки по обе стороны Роботинского выступления, но успеха там враг нет. Там уже абсолютно уничтожена деревня, там не за что зацепиться, никакой ценности для фортификации она не составляет, – объясняет Лиховой.

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