ВСУ остановили продвижение армии РФ в Донецкой и Запорожской областях — ОСГВ "Таврия"

По информации руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, украинские военные эффективно отражают многочисленные попытки атак преступной армии РФ в Донецкой и Запорожской областях.

Что известно о ситуации в районах Авдеевки и Марьинки

В частности, Лиховой отметил, что в последнее время на Таврическое направление приходится наибольшее количество атак российских оккупантов.

У нас самый горячий отрезок. В то же время наш отрезок распределяется на три разных направления – Авдеевское, Новопавловское и Ореховское. На Авдеевском направлении ситуация стабилизирована и продвижение врага фактически остановлено, там разные его мелкие движения носят локальный характер. Самое активное у нас сейчас Новопавлесское направление - к западу от города Марьинка, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия". Поделиться

Он подчеркнул, что именно в районе Марьинки российские оккупанты сосредоточивают ключевые наступательные усилия после захвата Авдеевки.

Среди прочего российские военные преступники предпринимают попытки захватить Новомихайловку.

Кроме этого, враг бросает значительные силы на штурмы Георгиевки, Победы и Красногоровки.

В районах этих населенных пунктов в течение 7 марта отражены 27 вражеских попыток атак.

Что известно о ситуации в Запорожском направлении

Лиховой подчеркнул, что в районе Орехова враг использует несколько странную тактику, время от времени накапливая резервы для удара при поддержке колонны из десятков единиц бронетехники, которую украинские военные быстро уничтожают, после чего враг начинает атаковать малыми группами, время от времени используя бронетехнику.

Он отметил, что оккупанты бронетехникой выбрасывают штурмовые группы в центре Роботиного.

Роботино находится под эффективным огневым контролем ВСУ и те немногочисленные россияне, которым удается проникнуть в центр села уничтожаются рано или поздно, - добавил Лиховой. Поделиться

По его словам, в течение 7 марта были отражены 2 вражеских атака в районе Роботиного и Вербового, однако до этого их было больше.