Согласно данным британских разведчиков, страна-агрессорка РФ начала активно использовать иранские беспилотники Mohajer-6 над Черным морем для защиты своих кораблей.
РФ использует иранские дроны, чтобы предотвратить атаки на свои корабли
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что Mohajer-6 неоднократно замечали над Черным морем и городом Кременчуг.
Что важно понимать, Mohajer-6 — это система разведки, наблюдения, обнаружения целей, но также может использоваться для атак с воздуха с использованием управляемых боеприпасов свободного падения.
По убеждению иностранной разведки, то, что страна-агрессорка продолжает держать эти системы в оккупированном ею Крыму, указывает на очевидный факт: российские захватчики делают все возможное, чтобы выявить угрозы собственным портам и судам после недавних успехов Украины.
Согласно последним данным, украинские воины смогли уничтожить по меньшей мере один Mohajer-623.
Это произошло еще в сентябре 2022 над Черным морем.
Кроме того, вполне возможно, что страна-агрессорка случайно сбила такой беспилотник над Крымом 6 июня 2023 года.
Зеленский прокомментировал новые успехи ВСУ
Как заявил недавно украинский лидер Владимир Зеленский, для российских захватчиков больше нет безопасных гаваней в Черном море и не будет безопасности в украинском воздушном пространстве.
По словам главы государства, это подтверждает большое количество уничтоженных самолетов оккупационной армии РФ и способностей украинских военных наносить удары по Черноморскому флоту.
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