Согласно данным британских разведчиков, страна-агрессорка РФ начала активно использовать иранские беспилотники Mohajer-6 над Черным морем для защиты своих кораблей.

РФ использует иранские дроны, чтобы предотвратить атаки на свои корабли

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что Mohajer-6 неоднократно замечали над Черным морем и городом Кременчуг.

Что важно понимать, Mohajer-6 — это система разведки, наблюдения, обнаружения целей, но также может использоваться для атак с воздуха с использованием управляемых боеприпасов свободного падения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JA3Q89aXTg #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bmxSRTYZ7B — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 8, 2024

По убеждению иностранной разведки, то, что страна-агрессорка продолжает держать эти системы в оккупированном ею Крыму, указывает на очевидный факт: российские захватчики делают все возможное, чтобы выявить угрозы собственным портам и судам после недавних успехов Украины.

Существует реальная возможностьтого, что его задача также включает в себя поддержку и процесс нацеливания России на юго-западное побережье Украины, — отмечает Минобороны Британии. Поделиться

Согласно последним данным, украинские воины смогли уничтожить по меньшей мере один Mohajer-623.

Это произошло еще в сентябре 2022 над Черным морем.

Кроме того, вполне возможно, что страна-агрессорка случайно сбила такой беспилотник над Крымом 6 июня 2023 года.

Зеленский прокомментировал новые успехи ВСУ

Как заявил недавно украинский лидер Владимир Зеленский, для российских захватчиков больше нет безопасных гаваней в Черном море и не будет безопасности в украинском воздушном пространстве.

Я хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, все подразделения, которые восстанавливают безопасность и контроль и в украинском небе, и в нашем Черном море. Украина доказала, на что мы способны, на что способна наша сила. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, это подтверждает большое количество уничтоженных самолетов оккупационной армии РФ и способностей украинских военных наносить удары по Черноморскому флоту.