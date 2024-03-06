АТЕШ обнаружил судоремонтную верфь Черноморского флота РФ в Новороссийске — фото

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ внимательно следит за оккупантами на территории России. Теперь партизаны обнаружили место, где ремонтируют после ударов ВСУ суда российского флота.

АТЕШ разведал местонахождение судоремонтной верфи военного флота РФ

Подпольщики собрали новую важную информацию о российских военных.

Об этом они сообщили в Telegram.

АТЕШ очень внимательно наблюдает за объектами черноморского флота России в Новороссийске. Нашим агентам удалось обнаружить судоремонтную верфь, на которой, по предварительной информации, производится ремонт судов и изготовление деталей для остатков флота российской армии. На объекте есть охрана и видеонаблюдение. Также территорию регулярно посещают чиновники.

АТЕШ продолжает проводить разведку и собирать данные о войсках России и передавать всю собранную информацию Силам обороны Украины. Вместе будут запланированы новые удары по армии и флоту противника.

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АТЕШ обнаружил тайное производство дронов в Санкт-Петербурге

Россияне начали производство беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге.

Наш человек из военной академии связи им. Буденного, предоставила исчерпывающую информацию о том, что там налажено производство дронов. Буденного, предоставила исчерпывающую информацию о том, что там налажено производство дронов, говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что благодаря тому, что их "глаза" есть в подобных учреждениях, а также на большинстве стратегических предприятий, выполняющих заказы министерства обороны, есть возможность оперативно реагировать на ситуацию и своевременно передавать информацию в правильные места.