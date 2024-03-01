АТЕШ отследил маршрут армии РФ для перекидывания десятков танков – видео

Партизаны зафиксировали перекидывание десятков танков на крымских трассах. Им также удалось заранее узнать маршрут.

Что узнали партизаны о перекидывание техники РФ в Крыму

Как отмечают партизаны, речь идет о перекидывание транспортными тягачами в несколько десятков танков Т-62М.

Мы следим за ними от выгрузки на железнодорожную станцию одного из крымского города вплоть до конечной остановки. Более подробной информации мы подсказать не сможем ради успешной операции, — информируют партизаны, обещая приложить необходимые усилия, чтобы танки не доехали на фронт. Поделиться

В то же время в "АТЕШ" отмечают, что за опрокидыванием гораздо сложнее следить в ночное время суток.

Российская техника в Крыму

Ранее партизаны сообщали о размещении в Сакском районе российских систем ПВО С-400 и радиолокационной станции.

Важно следить за ним после их работы по воздушным целям СОУ и зафиксировать новое место размещения. Этим "АТЕШ" и будет заниматься, говорится в сообщении. Поделиться

До этого агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.

Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.

Партизаны отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.