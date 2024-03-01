АТЕШ отследил маршрут армии РФ для перекидывания десятков танков – видео

Партизаны зафиксировали перекидывание десятков танков на крымских трассах. Им также удалось заранее узнать маршрут.
Что узнали партизаны о перекидывание техники РФ в Крыму
Как отмечают партизаны, речь идет о перекидывание транспортными тягачами в несколько десятков танков Т-62М.
В то же время в "АТЕШ" отмечают, что за опрокидыванием гораздо сложнее следить в ночное время суток.
Российская техника в Крыму
Ранее партизаны сообщали о размещении в Сакском районе российских систем ПВО С-400 и радиолокационной станции.
До этого агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.
Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.
Партизаны отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.
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