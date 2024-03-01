АТЕШ відстежив маршрут армії РФ для перекидання десятків танків — відео

Партизани зафіксували перекидання десятків танків на кримських трасах. Їм також вдалось заздалегідь дізнатися про маршрут.

Що дізналися партизани про перекидання техніки РФ в Криму

Як зазначають паризани, мова йде про перекидання транспортними тягачами кілька десятків танків Т-62М.

Ми стежимо за ними від вивантаження на залізничну станцію одного з кримського міста аж до кінцевої зупинки. Більш детальної інформації ми підказати не зможемо заради успішної операції, — інформують партизани, обіцяючи докласти необхідних зусиль, щоб танки не доїхали на фронт. Поширити

Водночас в "АТЕШ" наголошують, що за перекиданням набагато складніше стежити у нічний час доби.

Російська техніка в Криму

Раніше партизани повідомляли про розміщення у Сакському районі російських систем ППО С-400 і радіолокаційної станції.

Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення. Цим "АТЕШ" і займатиметься, — йдеться в повідомленні. Поширити

До цього агенти АТЕШ здійснили розвідку фортифікаційних споруд на березі Чорного моря біля Миколаївки у тимчасово окупованому Криму.

Фортифікаційні споруди по всій лінії складаються з артилерії в окопах та прихованих під навісами танків. Солдат чи офіцерів майже не було, що й допомогло нам детально все зафіксувати та оперативно передати Силам оборони України.

Партизани зазначили, що відсутність солдатів на бойових чергуваннях вздовж лінії берегової оборони пояснюється масовим переведенням особового складу на найгарячіші напрямки біля Авдіївки, Вугледара, Роботино тощо.