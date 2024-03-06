АТЕШ виявив судноремонтну верф Чорноморського флоту РФ у Новоросійську — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ уважно слідкує за окупантами на території Росії. Тепер партизани знайшли місце, де ремонтують після ударів ЗСУ судна російського флоту.

АТЕШ розвідав місцезнаходження судноремонтної верфі військового флоту РФ

Підпільники зібрали нову важливу інформацію про російських військових.

Про це вони повідомили у Telegram.

АТЕШ дуже уважно спостерігає за об'єктами чорноморського флоту Росії в Новоросійську. Нашим агентам вдалося виявити судноремонтну верф, на якій, за попередньою інформацією, проводиться ремонт суден та виготовлення деталей для залишків флоту російської армії. На об'єкті є охорона та відеоспостереження. Також територію регулярно відвідують високопосадовці.

АТЕШ продовжує проводити розвідку та збирати дані про війська Росії та передавати всю зібрану інформацію Силам оборони України. Разом буде заплановано нові удари по армії та флоту супротивника.

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АТЕШ виявив таємне виробництво дронів у Санкт-Петербурзі

Росіяни почали виробництво безпілотних літальних апаратів у Санкт-Петербурзі.

Наша людина з військової академії зв'язку ім. Будьонного, надала вичерпну інформацію про те, що там налагоджено виробництво дронів. Будьонного, надала вичерпну інформацію про те, що там налагоджено виробництво дронів, — ідеться в повідомленні.

Партизани зазначили, що завдяки тому, що їхні "очі" є, у подібних установах, а також на більшості стратегічних підприємств, які виконують замовлення міністерства оборони, є можливість оперативно реагувати на ситуацію та своєчасно передавати інформацію у правильні місця.