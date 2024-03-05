АТЕШ зафіксував нарощення сил ППО РФ в Криму — відео

Російські війська, після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому у Гвардійському, нарощують сили ППО в окупованому Криму.

Що відомо про нарощення сил ППО РФ в Криму

Як зазначається в повідомленні, партизани вивчають засоби ППО на Джанкойському аеродромі.

Агенти нашого руху постійно вивчають оборону цього стратегічно важливого аеродрому, - зазначають в "АТЕШ". Поширити

Рух опору зауважив, що нарощувати протиповітряну оборону на території окупованого півострова загарбники почали після успішних ударів СОУ по аеродрому у Гвардійському.

Вони вірять, що це допоможе їм захиститися. Однак, наші агенти серед військових і цивільних працюють, щоб завдати нищівної шкоди окупантам, - підсумували в "АТЕШ".

Ситуація в Криму

Сьогодні стало відомо, що у Криму українські дрони вразили російський корабель "Сергій Котов". Це спецоперація за участі ГУР.

Нагадаємо, що цієї ночі в районі тимчасово окупованої Керчі було чути вибухи. В мережі повідомляли, що внаслідок атаки дронів міг бути потоплений російський корабель "Сергій Котов". Згодом це почали підтверджувати і самі проросійські медіа.

Повідомлялося, що корабель пішов на дно і є жертви серед екіпажу. Загалом після опівночі очевидці у Керчі нарахували п'ять потужних вибухів.

Варто зауважити, що російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".