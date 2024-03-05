АТЕШ зафиксировал наращивание сил ПВО РФ в Крыму — видео
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ зафиксировал наращивание сил ПВО РФ в Крыму — видео

ПВО
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Источник:  АТЕШ

Российские войска после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в Гвардейском наращивают силы ПВО в оккупированном Крыму.

Что известно о наращивании сил ПВО РФ в Крыму

Как отмечается в сообщении, партизаны изучают средства ПВО на Джанкойском аэродроме.

Агенты нашего движения постоянно изучают оборону этого стратегически важного аэродрома, — отмечают в "АТЕШ".

Движение сопротивления отметило, что наращивать противовоздушную оборону на территории оккупированного полуострова захватчики начали после успешных ударов СОУ по аэродрому в Гвардейском.

Они верят, что это поможет защититься. Однако, наши агенты среди военных и гражданских работают, чтобы нанести сокрушительный вред оккупантам, — подытожили в "АТЕШ".

Ситуация в Крыму

Сегодня стало известно, что в Крыму украинские дроны поразили российский корабль "Сергей Котов". Это спецоперация с участием ГУР.

Напомним, что этой ночью в районе временно оккупированной Керчи были слышны взрывы. В сети сообщали, что в результате атаки дронов мог быть утоплен российский корабль "Сергей Котов". Впоследствии это начали подтверждать и сами пророссийские СМИ.

Сообщалось, что корабль пошел ко дну и есть жертвы среди экипажа. В общей сложности после полуночи очевидцы в Керчи насчитали пять мощных взрывов.

Стоит отметить, что российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

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