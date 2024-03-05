Росіяни почали виробництво безпілотних літальних апаратів у Санкт-Петербурзі.
АТЕШ виявив таємне виробництво дронів у Санкт-Петербурзі
Партизани зазначили, що завдяки тому, що їхні "очі" є, у подібних установах, а також на більшості стратегічних підприємств, які виконують замовлення міністерства оборони, є можливість оперативно реагувати на ситуацію та своєчасно передавати інформацію у правильні місця.
Що відомо про нарощення сил ППО РФ в Криму
Як зазначається в повідомленні, партизани вивчають засоби ППО на Джанкойському аеродромі.
Рух опору зауважив, що нарощувати протиповітряну оборону на території окупованого півострова загарбники почали після успішних ударів СОУ по аеродрому у Гвардійському.
Вони вірять, що це допоможе їм захиститися. Однак, наші агенти серед військових і цивільних працюють, щоб завдати нищівної шкоди окупантам, — підсумували в "АТЕШ".
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