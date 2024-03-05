АТЕШ виявив таємне виробництво дронів у Санкт-Петербурзі
Категорія
Світ
Дата публікації

АТЕШ виявив таємне виробництво дронів у Санкт-Петербурзі

дрон
Джерело:  АТЕШ

Росіяни почали виробництво безпілотних літальних апаратів у Санкт-Петербурзі. 

АТЕШ виявив таємне виробництво дронів у Санкт-Петербурзі

Наша людина з військової академії зв'язку ім. Будьонного, надала вичерпну інформацію про те, що там налагоджено виробництво дронів. Будьонного, надала вичерпну інформацію про те, що там налагоджено виробництво дронів, — ідеться в повідомленні.

Партизани зазначили, що завдяки тому, що їхні "очі" є, у подібних установах, а також на більшості стратегічних підприємств, які виконують замовлення міністерства оборони, є можливість оперативно реагувати на ситуацію та своєчасно передавати інформацію у правильні місця.

Молодь на території Росії, не так схильна до пропаганди і бачить весь жах, який несе злочинна путінська влада. З цієї причини, до нас приєднується все більше молодих людей з активною життєвою позицією, — додали агенти руху.

Що відомо про нарощення сил ППО РФ в Криму

Як зазначається в повідомленні, партизани вивчають засоби ППО на Джанкойському аеродромі.

Агенти нашого руху постійно вивчають оборону цього стратегічно важливого аеродрому, — зазначають в "АТЕШ".

Рух опору зауважив, що нарощувати протиповітряну оборону на території окупованого півострова загарбники почали після успішних ударів СОУ по аеродрому у Гвардійському.

Вони вірять, що це допоможе їм захиститися. Однак, наші агенти серед військових і цивільних працюють, щоб завдати нищівної шкоди окупантам, — підсумували в "АТЕШ".

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