АТЕШ виявив таємне виробництво дронів у Санкт-Петербурзі

Наша людина з військової академії зв'язку ім. Будьонного, надала вичерпну інформацію про те, що там налагоджено виробництво дронів. Будьонного, надала вичерпну інформацію про те, що там налагоджено виробництво дронів, — ідеться в повідомленні. Поширити

Партизани зазначили, що завдяки тому, що їхні "очі" є, у подібних установах, а також на більшості стратегічних підприємств, які виконують замовлення міністерства оборони, є можливість оперативно реагувати на ситуацію та своєчасно передавати інформацію у правильні місця.

Молодь на території Росії, не так схильна до пропаганди і бачить весь жах, який несе злочинна путінська влада. З цієї причини, до нас приєднується все більше молодих людей з активною життєвою позицією, — додали агенти руху. Поширити

Що відомо про нарощення сил ППО РФ в Криму

Як зазначається в повідомленні, партизани вивчають засоби ППО на Джанкойському аеродромі.

Агенти нашого руху постійно вивчають оборону цього стратегічно важливого аеродрому, — зазначають в "АТЕШ". Поширити

Рух опору зауважив, що нарощувати протиповітряну оборону на території окупованого півострова загарбники почали після успішних ударів СОУ по аеродрому у Гвардійському.