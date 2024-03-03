В окупованій Феодосії знищено нафтогін російської армії — АТЕШ

3 березня в тимчасово окупованій Феодосії було знищено нафтогін росіян. Раніше повідомлялося про потужні вибухи в Криму.

Що відомо про знищення нафтогіну росін в Феодосії

Агенти АТЕШ зазначили, що вночі 3 березня був «приліт» по нафтогону у місті. За даними руху, наслідки атаки усували аж до ранку.

Втрати колосальні! — наголосили партизани. Поширити

До слова, 3 березня у Феодосії пролунали вибухи. Telegram-канал Крымский ветер повідомив, що вибухи лунали в районі нафтобази, куди поїхали автомобілі пожежників і швидкої допомоги. Водночас рух незаконно збудованим Кримським мостом було перекрито.

Водночас Міноборони РФ заявило про атаку 38 українських дронів в Криму. Відомство стверджує, що всі безпілотники було збито.

Що відомо про діяльність партизан в Криму

Раніше партизани повідомляли про розміщення у Сакському районі російських систем ППО С-400 і радіолокаційної станції.

Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення. Цим "АТЕШ" і займатиметься, — йдеться в повідомленні.

До цього агенти АТЕШ здійснили розвідку фортифікаційних споруд на березі Чорного моря біля Миколаївки у тимчасово окупованому Криму.

Фортифікаційні споруди по всій лінії складаються з артилерії в окопах та прихованих під навісами танків. Солдат чи офіцерів майже не було, що й допомогло нам детально все зафіксувати та оперативно передати Силам оборони України.

Партизани зазначили, що відсутність солдатів на бойових чергуваннях вздовж лінії берегової оборони пояснюється масовим переведенням особового складу на найгарячіші напрямки біля Авдіївки, Вугледара, Роботино тощо.