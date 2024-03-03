В оккупированной Феодосии уничтожен нефтепровод российской армии – АТЕШ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированной Феодосии уничтожен нефтепровод российской армии – АТЕШ

Натфта
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Источник:  АТЕШ

3 марта во временно оккупированной Феодосии был уничтожен нефтепровод россиян. Ранее сообщалось о мощных взрывах в Крыму.

Что известно об уничтожении нефтегин росин в Феодосии

Агенты АТЕШ отметили, что ночью 3 марта был прилет по нефтепроводу в городе. По данным движения, последствия атаки устранялись вплоть до утра.

Потери колоссальные! — подчеркнули партизаны.

К слову, 3 марта в Феодосии раздались взрывы. Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что взрывы раздавались в районе нефтебазы, куда уехали автомобили пожарных и скорой помощи. В то же время движение незаконно построенным Крымским мостом было перекрыто.

В то же время Минобороны РФ заявило об атаке 38 украинских дронов в Крыму. Ведомство утверждает, что все беспилотники были сбиты .

Что известно о деятельности партизан в Крыму

Ранее партизаны сообщали о размещении в Сакском районе российских систем ПВО С-400 и радиолокационной станции.

Важно следить за ним после их работы по воздушным целям СОУ и зафиксировать новое место размещения. Этим "АТЕШ" и будет заниматься, говорится в сообщении.

До этого агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.

Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.

Партизаны отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.

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