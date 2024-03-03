В оккупированной Феодосии уничтожен нефтепровод российской армии – АТЕШ

3 марта во временно оккупированной Феодосии был уничтожен нефтепровод россиян. Ранее сообщалось о мощных взрывах в Крыму.
Что известно об уничтожении нефтегин росин в Феодосии
Агенты АТЕШ отметили, что ночью 3 марта был прилет по нефтепроводу в городе. По данным движения, последствия атаки устранялись вплоть до утра.
К слову, 3 марта в Феодосии раздались взрывы. Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что взрывы раздавались в районе нефтебазы, куда уехали автомобили пожарных и скорой помощи. В то же время движение незаконно построенным Крымским мостом было перекрыто.
В то же время Минобороны РФ заявило об атаке 38 украинских дронов в Крыму. Ведомство утверждает, что все беспилотники были сбиты .
Что известно о деятельности партизан в Крыму
Ранее партизаны сообщали о размещении в Сакском районе российских систем ПВО С-400 и радиолокационной станции.
Важно следить за ним после их работы по воздушным целям СОУ и зафиксировать новое место размещения. Этим "АТЕШ" и будет заниматься, говорится в сообщении.
До этого агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.
Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.
Партизаны отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.
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