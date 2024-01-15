АТЕШ провел разведку военной части оккупантов в Феодосии — видео

Совсем недавно к нам присоединился еще один доброволец из Костромы. По воле случая его мобилизовали в 331-й гвардейский парашютно-десантный полк. Но наш новый агент не расстроился, ведь теперь может осуществлять работу внутри своей воинской части, тем самым расширяя нашу агентурную сеть среди военнослужащих России и предоставляя СОУ важные разведывательные данные, – говорится в сообщении.