АТЕШ провел разведку военной части оккупантов в Феодосии — видео
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ провел разведку военной части оккупантов в Феодосии — видео

Феодосия
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Источник:  АТЕШ

Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ смогли проникнуть на территорию российского военного формирования во временно оккупированной Феодосии и получить много ценной развединформации.

Агенты АТЕШ побывали в "логове" оккупантов

Подпольщики АТЕШ сделали фото- и видеофиксацию воинской части российских оккупантов в Феодосии.

Об этом партизаны сообщили в Telegram.

Наши агенты успешно провели разведывательные действия на территории 18-го гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка. Пока караул был занят важными делами в своих телефонах, мы смогли все быстро разведать и зафиксировать. Конечно, не без помощи мобилизованных в этой воинской части, подсказавших, когда и где лучше провести фото и видеофиксацию.

Также участники сопротивления зафиксировали координаты воинской части: 45.050157, 35.383069.

Конечно, в тот же момент вся информация была передана Силам обороны Украины. Наше движение растет с каждым днем, как и скорая деоккупация украинской территории от России! – говорится в сообщении.

Агент АТЕШ в элитном полку армии РФ

Подпольщик АТЕШ мобилизован в гвардейский парашютно-десантный полк армии РФ.

Совсем недавно к нам присоединился еще один доброволец из Костромы. По воле случая его мобилизовали в 331-й гвардейский парашютно-десантный полк. Но наш новый агент не расстроился, ведь теперь может осуществлять работу внутри своей воинской части, тем самым расширяя нашу агентурную сеть среди военнослужащих России и предоставляя СОУ важные разведывательные данные, – говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что количество агентов АТЕШ среди военнослужащих России растет.

И мы этому рады, – подчеркнули участники движения сопротивления.

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