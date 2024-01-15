АТЕШ провел разведку военной части оккупантов в Феодосии — видео

Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ смогли проникнуть на территорию российского военного формирования во временно оккупированной Феодосии и получить много ценной развединформации.
Агенты АТЕШ побывали в "логове" оккупантов
Подпольщики АТЕШ сделали фото- и видеофиксацию воинской части российских оккупантов в Феодосии.
Об этом партизаны сообщили в Telegram.
Также участники сопротивления зафиксировали координаты воинской части: 45.050157, 35.383069.
Агент АТЕШ в элитном полку армии РФ
Подпольщик АТЕШ мобилизован в гвардейский парашютно-десантный полк армии РФ.
Партизаны отметили, что количество агентов АТЕШ среди военнослужащих России растет.
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