АТЕШ провів розвідку військової частини окупантів у Феодосії — відео

Учасники кримськотатарського руху опору АТЕШ змогли проникнути на територію російського військового формування у тимчасово окупованій Феодосії та здобути багато цінної розвідінформації.
Агенти АТЕШ побували у “лігві” окупантів
Підпільники АТЕШ зробили фото- та відеофіксацію військової частини російських окупантів у Феодосії.
Про це партизани повідомили у Telegram.
Також учасники руху опору зафіксували координати військової частини: 45.050157, 35.383069.
Агент АТЕШ у елітному полку армії РФ
Підпільника АТЕШ мобілізовано у гвардійський парашутно-десантний полк армії РФ.
Партизани відзначили, що кількість агентів АТЕШ серед військовослужбовців Росії зростає.
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