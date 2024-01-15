АТЕШ провів розвідку військової частини окупантів у Феодосії — відео

Наші агенти успішно провели розвідувальні дії на території 18-го гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку. Поки караул був зайнятий важливими справами у своїх телефонах, ми змогли швидко все розвідати та зафіксувати. Звичайно, не без допомоги мобілізованих у цій військовій частині, які підказали, коли і де краще провести фото та відеофіксацію.