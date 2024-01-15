АТЕШ провів розвідку військової частини окупантів у Феодосії — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ провів розвідку військової частини окупантів у Феодосії — відео

Феодосія
Джерело:  АТЕШ

Учасники кримськотатарського руху опору АТЕШ змогли проникнути на територію російського військового формування у тимчасово окупованій Феодосії та здобути багато цінної розвідінформації.

Агенти АТЕШ побували у “лігві” окупантів

Підпільники АТЕШ зробили фото- та відеофіксацію військової частини російських окупантів у Феодосії.

Про це партизани повідомили у Telegram.

Наші агенти успішно провели розвідувальні дії на території 18-го гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку. Поки караул був зайнятий важливими справами у своїх телефонах, ми змогли швидко все розвідати та зафіксувати. Звичайно, не без допомоги мобілізованих у цій військовій частині, які підказали, коли і де краще провести фото та відеофіксацію.

Також учасники руху опору зафіксували координати військової частини: 45.050157, 35.383069.

Звісно, у той самий момент всю інформацію було передано Силам оборони України. Наш рух зростає з кожним днем, як і швидка деокупація української території від Росії! – йдеться у повідомленні.

Агент АТЕШ у елітному полку армії РФ

Підпільника АТЕШ мобілізовано у гвардійський парашутно-десантний полк армії РФ.

Зовсім недавно до нас приєднався ще один доброволець із Костроми. З волі випадку його мобілізували в 331-й гвардійський парашутно-десантний полк. Але наш новий агент не засмутився, адже тепер може здійснювати роботу всередині своєї військової частини, тим самим розширюючи нашу агентурну мережу серед військовослужбовців Росії й надаючи СОУ важливі розвідувальні дані, – йдеться у повідомленні.

Партизани відзначили, що кількість агентів АТЕШ серед військовослужбовців Росії зростає.

І ми цьому раді, – наголосили учасники руху спротиву.

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