Агент АТЕШ служить у парашутно-десантному полку армії РФ

Проукраїнського агента з руху спротиву АТЕШ мобілізували у гвардійський парашутно-десантний полк РФ. Тепер партизани мають у лігві ворога свої очі та вуха.
Агент АТЕШ у елітному полку армії РФ
Підпільника АТЕШ мобілізовано у гвардійський парашутно-десантний полк армії РФ.
Про це повідомляє рух спротиву АТЕШ у Telegram.
Партизани відзначили, що кількість агентів АТЕШ серед військовослужбовців Росії зростає.
Як росіяни готуються до оборони Криму
Партизани АТЕШ змогли уважно спостерігати за діями окупантів у північно-східній частині Криму та виявили комплексну систему оборони супротивника.
Як з'ясувалося, вздовж бухти Ярилгача обладнана система укріплень. Пляж просто кишить військовими, кожні 100 метрів встановлені пости.
Уздовж берегової лінії розмістили колючий дріт, обладнали вогневі позиції та встановили зуби дракона.
Агент простежив за одним із військових авто, внаслідок чого виявив дислокацію військових. Вони розмістилися у занедбаній будівлі на березі моря. Територія обгороджена колючим дротом та бетонними блоками.
Координати: 45.65286073145, 32.96674019258.
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