Агент АТЕШ служить у парашутно-десантному полку армії РФ

Зовсім недавно до нас приєднався ще один доброволець із Костроми. З волі випадку його мобілізували в 331-й гвардійський парашутно-десантний полк. Але наш новий агент не засмутився, адже тепер може здійснювати роботу всередині своєї військової частини, тим самим розширюючи нашу агентурну мережу серед військовослужбовців Росії й надаючи СОУ важливі розвідувальні дані, – йдеться у повідомленні.