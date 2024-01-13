Агент АТЕШ служит в парашютно-десантном полку армии РФ

Проукраинский агент из движению сопротивления АТЕШ был мобилизован в гвардейский парашютно-десантный полк РФ. Теперь у партизан в логове врага есть свои глаза и уши.
Агент АТЕШ в элитном полку армии РФ
Подпольщик АТЕШ мобилизован в гвардейский парашютно-десантный полк армии РФ.
Об этом сообщает движение сопротивления АТЕШ в Telegram.
Партизаны отметили, что количество агентов АТЕШ среди военнослужащих России растет.
Как россияне готовятся к обороне Крыма
Партизаны АТЕШ смогли внимательно наблюдать за действиями оккупантов в северо-восточной части Крыма и выявили комплексную систему обороны противника.
Как выяснилось, вдоль бухты Ярылгача оборудована система укреплений. Пляж просто кишит военными, каждые 100 метров установлены посты.
Вдоль береговой линии разместили колючую проволоку, оборудовали огневые позиции и установили зубы дракона.
Агент проследил за одним из военных авто, в результате чего обнаружил дислокацию военных. Они разместились в заброшенном здании на берегу моря. Территория огорожена колючей проволокой и бетонными блоками.
Координаты: 45.65286073145, 32.96674019258.
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