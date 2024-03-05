Россияне начали производство беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге.
АТЕШ обнаружил тайное производство дронов в Санкт-Петербурге
Партизаны отметили, что благодаря тому, что их "глаза" есть в подобных учреждениях, а также на большинстве стратегических предприятий, выполняющих заказы министерства обороны, есть возможность оперативно реагировать на ситуацию и своевременно передавать информацию в правильные места.
Что известно о наращивании сил ПВО РФ в Крыму
Как отмечается в сообщении, партизаны изучают средства ПВО на Джанкойском аэродроме.
Движение сопротивления отметило, что наращивать противовоздушную оборону на территории оккупированного полуострова захватчики начали после успешных ударов СОУ по аэродрому в Гвардейском.
Они верят, что это поможет защититься. Однако, наши агенты среди военных и гражданских работают, чтобы нанести сокрушительный ущерб оккупантам, - подытожили в "АТЕШ".
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