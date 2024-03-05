АТЕШ обнаружил тайное производство дронов в Санкт-Петербурге

Наш человек из военной академии связи им. Буденного, предоставила исчерпывающую информацию о том, что там налажено производство дронов. Буденного, предоставила исчерпывающую информацию о том, что там налажено производство дронов, говорится в сообщении. Поделиться

Партизаны отметили, что благодаря тому, что их "глаза" есть в подобных учреждениях, а также на большинстве стратегических предприятий, выполняющих заказы министерства обороны, есть возможность оперативно реагировать на ситуацию и своевременно передавать информацию в правильные места.

Молодежь на территории России не так склонна к пропаганде и видит весь ужас, который несет преступная путинская власть. По этой причине к нам присоединяется все больше молодых людей с активной жизненной позицией, добавили агенты движения. Поделиться

Что известно о наращивании сил ПВО РФ в Крыму

Как отмечается в сообщении, партизаны изучают средства ПВО на Джанкойском аэродроме.

Агенты нашего движения постоянно изучают оборону этого стратегически важного аэродрома, отмечают в "АТЕШ". Поделиться

Движение сопротивления отметило, что наращивать противовоздушную оборону на территории оккупированного полуострова захватчики начали после успешных ударов СОУ по аэродрому в Гвардейском.