Згідно з даними британських розвідників, країна-агресорка РФ почала активно використовувати іранські безпілотники Mohajer-6 над Чорним морем з метою захисту своїх кораблів.

РФ використовує іранські дрони, щоб запобігти атакам на свої кораблі

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що Mohajer-6 неодноразово помічали над Чорним морем і над містом Кременчук.

Що важливо розуміти, Mohajer-6 — це система для розвідки, спостереження, виявлення цілей, але також може використовуватись для атак з повітря з використанням керованих боєприпасів вільного падіння.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JA3Q89aXTg #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bmxSRTYZ7B — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 8, 2024

На переконання іноземної розвідки, те, що країна-агресорка продовжує тримати ці системи в окупованому нею Криму, вказує на очевидний факт: наразі російські загарбники роблять все можливе, щоб виявити загрози власним портам і суднам після нещодавніх успіхів України.

Існує реальна можливість, що його задача також включає підтримку і процес націлювання Росії на південно-західне узбережжя України, — наголошує Міноборони Британії. Поширити

Згідно з останніми даними, українські воїни змогли знищити щонайменше один Mohajer-6 23.

Це сталося ще у вересні 2022 року над Чорним морем.

Окрім того, цілком можливо, що країна-агресорка випадково збила такий безпілотник над Кримом 6 червня 2023 року.

Зеленський прокоментував нові успіхи ЗСУ

Як заявив нещодавно український лідер Володимир Зеленський, для російських загарбників більше не має безпечних гаваней у Чорному морі і не буде безпеки в українському повітряному просторі.

Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, це підтверджує велика кількість знищених літаків окупаційної армії РФ і здатностей українських військових завдавати ударів по Чорноморському флоту.