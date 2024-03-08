Згідно з даними британських розвідників, країна-агресорка РФ почала активно використовувати іранські безпілотники Mohajer-6 над Чорним морем з метою захисту своїх кораблів.
РФ використовує іранські дрони, щоб запобігти атакам на свої кораблі
Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що Mohajer-6 неодноразово помічали над Чорним морем і над містом Кременчук.
Що важливо розуміти, Mohajer-6 — це система для розвідки, спостереження, виявлення цілей, але також може використовуватись для атак з повітря з використанням керованих боєприпасів вільного падіння.
На переконання іноземної розвідки, те, що країна-агресорка продовжує тримати ці системи в окупованому нею Криму, вказує на очевидний факт: наразі російські загарбники роблять все можливе, щоб виявити загрози власним портам і суднам після нещодавніх успіхів України.
Згідно з останніми даними, українські воїни змогли знищити щонайменше один Mohajer-6 23.
Це сталося ще у вересні 2022 року над Чорним морем.
Окрім того, цілком можливо, що країна-агресорка випадково збила такий безпілотник над Кримом 6 червня 2023 року.
Зеленський прокоментував нові успіхи ЗСУ
Як заявив нещодавно український лідер Володимир Зеленський, для російських загарбників більше не має безпечних гаваней у Чорному морі і не буде безпеки в українському повітряному просторі.
За словами глави держави, це підтверджує велика кількість знищених літаків окупаційної армії РФ і здатностей українських військових завдавати ударів по Чорноморському флоту.
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