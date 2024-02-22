У ЗСУ показали "кладовище" російського флоту в Чорному морі — карта

СтратКом ЗСУ опублікував мапу ураження російських військових кораблів у Чорному морі з 24 лютого 2022 року.

Де були уражені кораблі РФ у Чорному морі

СтратКом ЗСУ зібрав інформацію про орієнтовні місця затоплень та пошкоджень кораблів окупантів.

У морі ще багато місця, — додали у СтратКомі. Поширити

Фото: СтратКом ЗСУ

Знищення російських кораблів

Станом на ранок 22 лютого, ЗСУ знищили 25 катерів або кораблів РФ та 1 підводний човен.

14 лютого українські морські дрони потопили Великий десантний корабель «Цезар Куніков» поблизу Алупки у Криму.

31 січня було потоплено ракетний катер Р-334 «Івановець» на озері Донузлав, а 26 грудня 2023 року — великий десантний корабель «Новочеркаськ» був уражений ракетами «Storm Shadow».

13 вересня 2023 року внаслідок ракетного удару по Севморзаводу було уражено підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».