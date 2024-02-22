В ВСУ показали "кладбище" российского флота в Черном море — карта
Категория
Украина
Дата публикации

В ВСУ показали "кладбище" российского флота в Черном море — карта

СтратКом ВСУ
Флот РФ
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Стратком ВСУ опубликовал карту поражения российских военных кораблей в Черном море с 24 февраля 2022 года.

Где были поражены корабли РФ в Черном море

Стратком ВСУ собрал информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждениях кораблей окупантов.

В море еще много места, — добавили в Страткоме.

Фото: СтратКом ВСУ

Уничтожение российских кораблей

По состоянию на утро 22 февраля, ВСУ уничтожили 25 катеров или кораблей РФ и 1 подлодку.

14 февраля украинские морские дроны потопили Большой десантный корабль «Цезарь Куников» вблизи Алупки в Крыму.

31 января был потоплен ракетный катер Р-334 "Ивановец" на озере Донузлав, а 26 декабря 2023 года — большой десантный корабль "Новочеркасск" был поражен ракетами "Storm Shadow".

13 сентября 2023 года в результате ракетного удара по Севморзаводу была поражена подлодка «Ростов-на-Дону» и крупный десантный корабль «Минск».

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