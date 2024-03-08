ЗСУ зупинили просування армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях — ОСУВ "Таврія"
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ зупинили просування армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях — ОСУВ "Таврія"

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, українські військові ефективно відбивають численні спроби атак злочинної армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях. 

Що відомо про ситуацію в районах Авдіївки та Мар’їнки

Зокрема, Лиховій зазначив, що протягом останнього часу на Таврійський напрямок припадає найбільша кількість атак російських окупантів.

У нас найгарячіший відрізок. Водночас наш відрізок розподіляється на три різні напрямки – Авдіївський, Новопавлівський і Оріхівський. На Авдіївському напрямку ситуація стабілізована і просування ворога фактично зупинено, там різні його дрібні рухи мають локальний характер. Найактивнішим у нас зараз є Новопавліський напрямок – на захід від міста Мар’їнка, - підкреслив речник ОСУВ “Таврія”.

Він підкреслив, що саме в районі Мар’їнки російські окупанти зосереджують ключові наступальні зусилля після захоплення Авдіївки.

Серед іншого російські військові злочинці роблять спроби захопити Новомихайлівку.

Окрім цього ворог кидає значні сили на штурми Георгіївки, Побєди і Красногорівки.

В районах цих населених пунктів протягом 7 березня відбито 27 ворожих спроб атак.

Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку

Лиховій підкреслив, що в районі Оріхова ворог використовує трохи дивну тактику, час від часу накопичуючи резерви для удару за підтримки колони з десятків одиниць бронетехніки, яку українські військові швидко знищують, після чого ворог починає атакувати малими групами, час від часу використовуючи бронетехніку.

Він зазначив, що окупанти бронетехнікою викидають штурмові групи в центрі Роботиного.

Роботине перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ і ті нечисленні росіяни, яким вдається проникнути в центр села знищуються рано чи пізно, - додав Лиховій.

За його словами, протягом 7 березня було відбито 2 ворожі атаки в районі Роботиного і Вербового, однак до цього їх було більше.

У ворога політична мета відбити оцей Роботинський виступ, бо ми говоримо про території, які були деокуповані Силами оборони України під час наступальної кампанії влітку 2023 року. Для росіян, ймовірно, це питання є принциповим. Саме тому вони кидають туди значні ресурси і б’ються об Роботине як лобом об стіну. Несуть дуже великі втрати, але не полишають цих спроб. Вони спрямовують свої атаки з обох боків Роботинського виступу, але успіху там ворог немає. Там вже абсолютно знищене село, там немає за що зачепитися, ніякої цінності для фортифікації воно не становить, - пояснює Лиховій.

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