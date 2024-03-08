За інформацією керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, українські військові ефективно відбивають численні спроби атак злочинної армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях.
Що відомо про ситуацію в районах Авдіївки та Мар’їнки
Зокрема, Лиховій зазначив, що протягом останнього часу на Таврійський напрямок припадає найбільша кількість атак російських окупантів.
Він підкреслив, що саме в районі Мар’їнки російські окупанти зосереджують ключові наступальні зусилля після захоплення Авдіївки.
Серед іншого російські військові злочинці роблять спроби захопити Новомихайлівку.
Окрім цього ворог кидає значні сили на штурми Георгіївки, Побєди і Красногорівки.
В районах цих населених пунктів протягом 7 березня відбито 27 ворожих спроб атак.
Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку
Лиховій підкреслив, що в районі Оріхова ворог використовує трохи дивну тактику, час від часу накопичуючи резерви для удару за підтримки колони з десятків одиниць бронетехніки, яку українські військові швидко знищують, після чого ворог починає атакувати малими групами, час від часу використовуючи бронетехніку.
Він зазначив, що окупанти бронетехнікою викидають штурмові групи в центрі Роботиного.
За його словами, протягом 7 березня було відбито 2 ворожі атаки в районі Роботиного і Вербового, однак до цього їх було більше.
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