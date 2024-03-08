За інформацією керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, українські військові ефективно відбивають численні спроби атак злочинної армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях.

Що відомо про ситуацію в районах Авдіївки та Мар’їнки

Зокрема, Лиховій зазначив, що протягом останнього часу на Таврійський напрямок припадає найбільша кількість атак російських окупантів.

У нас найгарячіший відрізок. Водночас наш відрізок розподіляється на три різні напрямки – Авдіївський, Новопавлівський і Оріхівський. На Авдіївському напрямку ситуація стабілізована і просування ворога фактично зупинено, там різні його дрібні рухи мають локальний характер. Найактивнішим у нас зараз є Новопавліський напрямок – на захід від міста Мар’їнка, - підкреслив речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Він підкреслив, що саме в районі Мар’їнки російські окупанти зосереджують ключові наступальні зусилля після захоплення Авдіївки.

Серед іншого російські військові злочинці роблять спроби захопити Новомихайлівку.

Окрім цього ворог кидає значні сили на штурми Георгіївки, Побєди і Красногорівки.

В районах цих населених пунктів протягом 7 березня відбито 27 ворожих спроб атак.

Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку

Лиховій підкреслив, що в районі Оріхова ворог використовує трохи дивну тактику, час від часу накопичуючи резерви для удару за підтримки колони з десятків одиниць бронетехніки, яку українські військові швидко знищують, після чого ворог починає атакувати малими групами, час від часу використовуючи бронетехніку.

Він зазначив, що окупанти бронетехнікою викидають штурмові групи в центрі Роботиного.

Роботине перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ і ті нечисленні росіяни, яким вдається проникнути в центр села знищуються рано чи пізно, - додав Лиховій. Поширити

За його словами, протягом 7 березня було відбито 2 ворожі атаки в районі Роботиного і Вербового, однак до цього їх було більше.