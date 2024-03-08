Скільки жінок насправді служать у ЗСУ — відповідь Міноборони

Міністерство оборони України звертає увагу на те, що чисельність жінок у Збройних силах невпинно зростає. Нову статистку оприлюднили 8 березня — у Міжнародний жіночий день.
Що відомо про кількість жінок у ЗСУ
Згідно з останніми даними, станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць.
Що важливо розуміти, для порівняння, 10 років тому цей показник становив понад 16,5 тисяч, а у 2023 році — понад 43,4 тисячі.
Серед жінок, які зараз є військовими, 13 487 мають статус учасника бойових дій. Також понад 4 тисячі захисниць перебувають в районі проведення бойових дій.
Загалом у 2024 році загальна кількість жінок у ЗСУ (не тільки військовослужбовиць) сягнула 62 тисячі. У 2014 році цей показник становив 49 тисяч.
Варто зазначити, що у Military Media Center повідомляв, що у зоні бойових дій перебувають понад 5 тисяч жінок-військових.
Зеленський звернувся до українок у Міжнародний жіночий день
8 березня глава держави Володимир Зеленський привітав громадянок України з Міжнародним жіночим днем.
Окрім того, український лідер опублікував яскраві фото, на яких видно, як українки відважно продовжують боротьбу за незалежність своєї батьківщини.
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