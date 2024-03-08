Скільки жінок насправді служать у ЗСУ — відповідь Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки жінок насправді служать у ЗСУ — відповідь Міноборони

Міноборони України
жінки у ЗСУ

Міністерство оборони України звертає увагу на те, що чисельність жінок у Збройних силах невпинно зростає. Нову статистку оприлюднили 8 березня — у Міжнародний жіночий день.

Що відомо про кількість жінок у ЗСУ

Згідно з останніми даними, станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць.

Що важливо розуміти, для порівняння, 10 років тому цей показник становив понад 16,5 тисяч, а у 2023 році — понад 43,4 тисячі.

Серед жінок, які зараз є військовими, 13 487 мають статус учасника бойових дій. Також понад 4 тисячі захисниць перебувають в районі проведення бойових дій.

Загалом у 2024 році загальна кількість жінок у ЗСУ (не тільки військовослужбовиць) сягнула 62 тисячі. У 2014 році цей показник становив 49 тисяч.

Дякуємо за Ваш внесок в перемогу! — кажуть у Силах оборони.

Варто зазначити, що у Military Media Center повідомляв, що у зоні бойових дій перебувають понад 5 тисяч жінок-військових.

Зеленський звернувся до українок у Міжнародний жіночий день

8 березня глава держави Володимир Зеленський привітав громадянок України з Міжнародним жіночим днем.

Українські жінки лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу. Професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою. Наші жінки кохають та виховують, оберігають та піклуються. Все, що ви робите для України, надихає світ. Дякуємо вам за все! Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, український лідер опублікував яскраві фото, на яких видно, як українки відважно продовжують боротьбу за незалежність своєї батьківщини.

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