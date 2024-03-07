ЗСУ ліквідували двійника Пригожина у боях під Роботиним
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ЗСУ ліквідували двійника Пригожина у боях під Роботиним

Пригожин

Російський військовослужбовець Руслан Юнусов, який кілька років тому в документах став Євгеном Пригожиним, наприкінці січня загинув на війні в Україні.

Один із двійників Пригожина загинув

Дані Юнусова-Пригожина опинилися в списку вбитих десантників із псковської 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ на околицях села Роботине. Інформацію про його загибель підтвердила і родичка.

Як повідомляли раніше російські ЗМІ, Юнусов був одним із трьох двійників очільника "ПВК Вагнер" Він змінив ім’я у травні 2018 року.

У 2021 році, коли справжній Пригожин вже перебував під санкціями, ЗМІ повідомляли про візити до Європи його "двійників".

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного у Запорізькій області

За словами колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки, генерала армії Миколи Маломужа, у Запорізькій області російські військові злочинці намагаються повернути втрачені в результаті контрнаступу ЗСУ у минулому році позиції в районі Роботиного.

Маломуж зазначив, що в районі Роботиного українські військові перебувають поряд з одним з флангів російських військових злочинців і можуть за допомогою далекобійної артилерії діставати до ворожих логістичних шляхів постачання.

Через це російські окупанти відчайдушно намагаються захопити Роботине і відкинути українських військових якнайдалі.

Маломуж підкреслив, що наразі ворог перекидає для ведення бойових дій нові засоби та підрозділи.

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