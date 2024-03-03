За словами колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки, генерала армії Миколи Маломужа, у Запорізькій області російські військові злочинці намагаються повернути втрачені в результаті контрнаступу ЗСУ у минулому році позиції в районі Роботиного.
Що відомо про ситуацію в районі Роботиного у Запорізькій області
Маломуж зазначив, що в районі Роботиного українські військові перебувають поряд з одним з флангів російських військових злочинців і можуть за допомогою далекобійної артилерії діставати до ворожих логістичних шляхів постачання.
Через це російські окупанти відчайдушно намагаються захопити Роботине і відкинути українських військових якнайдалі.
Маломуж підкреслив, що наразі ворог перекидає для ведення бойових дій нові засоби та підрозділи.
Що відомо про зацікавленність Кремля у захопленні Роботиного
Маломуж зазначив, що командування окупаційної армії РФ намагається недопустити такого розвитку подій.
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