За словами колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки, генерала армії Миколи Маломужа, у Запорізькій області російські військові злочинці намагаються повернути втрачені в результаті контрнаступу ЗСУ у минулому році позиції в районі Роботиного.

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного у Запорізькій області

Маломуж зазначив, що в районі Роботиного українські військові перебувають поряд з одним з флангів російських військових злочинців і можуть за допомогою далекобійної артилерії діставати до ворожих логістичних шляхів постачання.

Через це російські окупанти відчайдушно намагаються захопити Роботине і відкинути українських військових якнайдалі.

Маломуж підкреслив, що наразі ворог перекидає для ведення бойових дій нові засоби та підрозділи.

Що відомо про зацікавленність Кремля у захопленні Роботиного

Сам Путін контролює цей сектор, тому що можливі контрудари з нашого боку. А вже нові засоби і особливо боєприпаси, що надходять, у перспективі можуть дозволити нам рух просто до Мелітополя, оточення угруповання із Запорізького напрямку, а в перспективі - Херсонського, - пояснює аналітик. Поширити

Маломуж зазначив, що командування окупаційної армії РФ намагається недопустити такого розвитку подій.