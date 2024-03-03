Путін особисто контролює бої армії РФ за Роботине — Маломуж
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін особисто контролює бої армії РФ за Роботине — Маломуж

Бронетехніка ЗСУ
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Джерело:  FREEДОМ

За словами колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки, генерала армії Миколи Маломужа, у Запорізькій області російські військові злочинці намагаються повернути втрачені в результаті контрнаступу ЗСУ у минулому році позиції в районі Роботиного. 

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного у Запорізькій області

Маломуж зазначив, що в районі Роботиного українські військові перебувають поряд з одним з флангів російських військових злочинців і можуть за допомогою далекобійної артилерії діставати до ворожих логістичних шляхів постачання.

Через це російські окупанти відчайдушно намагаються захопити Роботине і відкинути українських військових якнайдалі.

Маломуж підкреслив, що наразі ворог перекидає для ведення бойових дій нові засоби та підрозділи.

Що відомо про зацікавленність Кремля у захопленні Роботиного

Сам Путін контролює цей сектор, тому що можливі контрудари з нашого боку. А вже нові засоби і особливо боєприпаси, що надходять, у перспективі можуть дозволити нам рух просто до Мелітополя, оточення угруповання із Запорізького напрямку, а в перспективі - Херсонського, - пояснює аналітик.

Маломуж зазначив, що командування окупаційної армії РФ намагається недопустити такого розвитку подій.

І зараз один із найважливіших напрямків - тут, тому що південь вони вважають стратегічно важливим як для них, так і для нас у плані визволення і можливих найпотужніших стратегічних операцій. Вони про всяк випадок планують, що ми зможемо їх розвивати навесні-влітку, - підкреслює екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

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