По словам бывшего руководителя Службы внешней разведки, генерала армии Николая Маломужа, в Запорожской области российские военные преступники пытаются вернуть утраченные в результате контрнаступления ВСУ в прошлом году позиции в районе Роботиного.
Что известно о ситуации в районе Роботино в Запорожской области
Маломуж отметил, что в районе Роботиного украинские военные находятся рядом с одним из флангов российских военных преступников и могут с помощью дальнобойной артиллерии доставать до враждебных логистических путей снабжения.
Поэтому российские оккупанты отчаянно пытаются захватить Роботино и отбросить украинских военных подальше.
Маломуж подчеркнул, что в настоящее время враг опрокидывает для ведения боевых действий новые средства и подразделения.
Что известно о заинтересованности Кремля в восторге Роботиного
Маломуж отметил, что командование оккупационной армии РФ пытается не допустить такого развития событий.
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