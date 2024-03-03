Путин лично контролирует бои армии РФ за Роботино — Маломуж
Категория
Украина
Дата публикации

Путин лично контролирует бои армии РФ за Роботино — Маломуж

Бронетехника ВСУ
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Источник:  FREEДОМ

По словам бывшего руководителя Службы внешней разведки, генерала армии Николая Маломужа, в Запорожской области российские военные преступники пытаются вернуть утраченные в результате контрнаступления ВСУ в прошлом году позиции в районе Роботиного.

Что известно о ситуации в районе Роботино в Запорожской области

Маломуж отметил, что в районе Роботиного украинские военные находятся рядом с одним из флангов российских военных преступников и могут с помощью дальнобойной артиллерии доставать до враждебных логистических путей снабжения.

Поэтому российские оккупанты отчаянно пытаются захватить Роботино и отбросить украинских военных подальше.

Маломуж подчеркнул, что в настоящее время враг опрокидывает для ведения боевых действий новые средства и подразделения.

Что известно о заинтересованности Кремля в восторге Роботиного

Сам Путин контролирует этот сектор, потому что возможны контрудары с нашей стороны. А уже поступающие новые средства и особенно поступающие боеприпасы в перспективе могут позволить нам движение прямо в Мелитополь, окружение группировки из Запорожского направления, а в перспективе - Херсонского, - объясняет аналитик.

Маломуж отметил, что командование оккупационной армии РФ пытается не допустить такого развития событий.

И сейчас одно из важнейших направлений - здесь, потому что юг они считают стратегически важным как для них, так и для нас в плане освобождения и возможных мощных стратегических операций. Они на всякий случай планируют, что мы сможем их развивать весной-летом, – подчеркивает экс-руководитель Службы внешней разведки.

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