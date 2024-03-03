По словам бывшего руководителя Службы внешней разведки, генерала армии Николая Маломужа, в Запорожской области российские военные преступники пытаются вернуть утраченные в результате контрнаступления ВСУ в прошлом году позиции в районе Роботиного.

Что известно о ситуации в районе Роботино в Запорожской области

Маломуж отметил, что в районе Роботиного украинские военные находятся рядом с одним из флангов российских военных преступников и могут с помощью дальнобойной артиллерии доставать до враждебных логистических путей снабжения.

Поэтому российские оккупанты отчаянно пытаются захватить Роботино и отбросить украинских военных подальше.

Маломуж подчеркнул, что в настоящее время враг опрокидывает для ведения боевых действий новые средства и подразделения.

Что известно о заинтересованности Кремля в восторге Роботиного

Сам Путин контролирует этот сектор, потому что возможны контрудары с нашей стороны. А уже поступающие новые средства и особенно поступающие боеприпасы в перспективе могут позволить нам движение прямо в Мелитополь, окружение группировки из Запорожского направления, а в перспективе - Херсонского, - объясняет аналитик. Поделиться

Маломуж отметил, что командование оккупационной армии РФ пытается не допустить такого развития событий.